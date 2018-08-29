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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.08.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi için flaş gelişme

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Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi için flaş gelişme

Türk Telekom'un OTAŞ'ta bulunan yüzde 55'lik hissesi'nin, alacaklı 3 banka tarafından devralınmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onay çıktı.

TÜRK Telekom'un OTAŞ'ta bulunan yüzde 55'lik hissesi Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'na geçiyor. Bankalar, OTAŞ'ın kredi borçlarını ödememesi üzerine Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. Buna göre OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, OTAŞ'ın kendilerinden aldığı krediyi geri ödeyememesi üzerine Türk Telekom’daki yüzde 55 OTAŞ hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."

KREDİYİ ÖDEYEMEDİ

Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

Geçen aylarda konuya ilişkin yapılan toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılmış, toplantıda OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete devredilmesine yönelik plan öne çıkmıştı.

Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

ÜÇ BÜYÜK BANKA

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

Türk Telekom ile ilgili çok önemli onay kararı
Türk Telekom ile ilgili çok önemli 'onay' kararı
 

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