Türk şirketler 3D yazıcıya daha çok inandı
YENİ endüstri devriminin en önemli parçalarından biri olan 3 boyutlu (3D) yazıcılar, Türkiye’deki şirketlerin gündemine dünyadan daha hızlı oturdu.
General Electric (GE) tarafından gerçekleştirilen Küresel İnovasyon Barometresi’nin sonuçlarına göre üç boyutlu yazıcının potansiyeli yöneticileri oldukça heyecanlandırdı. 20 ülkeyi kapsayan 2 binin üzerinde inovasyon yöneticisinin katıldığı araştırmada küresel yöneticilerin yüzde 63’ü, Türk yöneticilerin ise yüzde 79’u üç boyutlu yazıcının pazara pozitif etkisinin olacağını belirtiyor. Yöneticiler, üç boyutlu yazıcının şirketlerin pazara sunduğu ürünler konusunda daha yaratıcı olabileceğini, ürünlerin piyasaya daha hızlı sürülmesini sağlayacağını, maliyetleri azaltıp fiyatları uygun bir seviyeye getireceğini ve daha çevreci olacağına inanıyor. Küresel yöneticilerin yüzde 89’u, Türklerin ise yüzde 81’i üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını söylüyor.
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