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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı

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Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı

Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) üyesi 11 firma, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Güney Afrika'da "Automechanika Johannesburg 2019 Fuarı"na katıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Johannesburg kentinde 18-21 Eylül'de düzenlenen fuarda firmalar, üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerini sergiledi.  Çeşitli ülkelerden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen ve 600 firmanın katılımıyla 33 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, OİB de bilgilendirme standı ile yer alarak sektörün faaliyetleri ve endüstriye yönelik devlet destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretip ihraç etme hedefiyle yoluna devam eden Türk otomotiv firmaları, fuarda ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF PAZARLARDAN BİRİ"

Türk otomotiv endüstrisi 2 milyon adetlik üretim kapasitesi ve 1,5 milyon adetlik üretimi, 30 milyar doları aşkın ihracat rakamı ile Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörler arasında yer alıyor.

Ana sanayide Avrupa'nın beşinci büyük üreticisi olan Türkiye, ticari araçlarda Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Co-designer yetkinliğine sahip global platform olarak birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıya sahip olan Türkiye, dev markalar için en stratejik parçaların üreticisi olarak yılda 11 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ihracatına imza atıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Japonya ile önemli dış ticaret ortakları olan, gerek mevcut yatırımları gerekse yerli üretimi destek amaçlı ithalatta koruma politikası uygulayan Güney Afrika Cumhuriyeti, aradaki uzaklığa ve AB dışındaki ülkelere yüksek gümrük vergisi uygulamasına rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olarak görülüyor.

Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır lider sektörü olan ve bu yıl 32 milyar dolar ihracat hedefleyen otomotiv sektörünün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne otomotiv ihracatı, 2018 yılında 117 milyon dolar seviyesinde olmuştu. 

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