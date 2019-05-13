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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Türk mutfak sektörü Latin Amerika yolcusu

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Türk mutfak sektörü Latin Amerika yolcusu

EVSİD, 30 firma ile Kolombiya’ya çıkarma yaparak Latin Amerika pazarındaki ağırlığını artırmayı hedefliyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), geçen sene Kolombiya’da düzenlenen ikili iş görüşmelerinde önemli bir ihracat artışına imza attıktan sonra, 30 firma ile birlikte Kolombiya'ya çıkarma yaparak Latin Amerika pazarındaki ağırlığını arttırmaya karar verdi.

EVSİD’ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve bu sene için 3 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Kolombiya üzerinden 2’inci kez Latin Amerika çıkarması yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacak Türk firmaları bölgenin önde gelen alıcıları ile buluşacak. Etkinlikte her bir Türk firmasının iki günde toplam 30 görüşme yapması planlanıyor.

"POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK, TÜRKİYE’NİN PAYI DÜŞÜK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Önder, sektörün genel ihracat artışının üzerinde performans gösterdiklerini belirtti. Önder, Latin Amerika pazarının 5 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu ve pazarı ağırlıklı olarak Çin ve komşu ülkelerin domine ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiya'da ürünlerimiz fiyat ve kalite olarak beğenilmesine karşın pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle payımız sadece yüzde 1 seviyesinde. Bölgeye ihracat artışımız her yıl artarak devam etse de ihracatımızın hacmi bizi tatmin eden düzeyde değil. Yapacağımız ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile payımızı çok daha yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Biz bölgede yüksek bir potansiyel görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EVSİD olarak, Latin Amerika pazarında Avrupa ve Asya benzeri nitelikli uluslararası fuarların bulunmaması nedeniyle geçtiğimiz yıl Kolombiya Bogota’da gerçekleştirdikleri etkinliği bu kez “Invitation Only” konsepti ile düzenlemeyi planladıklarını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Bölgedeki satınalmacılar tarafından en merkezi nokta olarak seçilen Kolombiya’da gerçekleştirilecek “Invitation Only LATAM” iş görüşmelerine yerel satın almacıların yanı sıra Meksika, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, El Salvador, Peru, Şili, Uruguay, Arjantin ve Şili gibi tek tek ziyaret edilmesi zor 15 ilave ülkeden alıcılar da katılacak. İki günlük iş görüşmeleri süresince her bir firmamızın ortalama 30 iş görüşmesi yapmasını hedefliyoruz."

Gidiş geliş dahil 12-16 Haziran'da düzenlenecek olan etkinliğe 30 firmanın katılacağını belirten Önder, çok az sayıda kontenjan kaldığına dikkat çekti.

Önder, Ticaret Bakanlığı’nın sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleşecek olan programın harcamalarının yüzde 50 oranında destekleneceğinin de altını çizdi.

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