Türk mühendisler dünyayı ısıtıyor!

Türkiye’nin 50 yıllık geçmişe sahip ısıtma markası Baymak’ın başında 2011 yılından bu yana SPK kökenli Ender Çolak var. Baymak’ın yüzde 100’ünün Hollandalı BDR Thermea Group’a geçiş sürecinde göreve gelen Ender Çolak, iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın 3’üncü büyük şirketi olan BDR Thermea Group içinde Türkiye operasyonuna çıta atlattı. Yaşanan değişim sürecini, Baymak içindeki Türk mühendislerinin başarılarını ve yeni hedefleri Ender Çolak’la konuştuk.

- Siz Baymak’ın yeni döneminin mimarısınız. Hollandalı dev BDR Thermea Group’unun markası oldu Baymak. Bu Baymak’ta neyi değiştirdi?

50 yıllık bir şirket Baymak. İyi bir bilinirliği ve deneyimi vardı ancak biz geldiğimizde tüketiciyi ön plana almayı unutmuştu. Teknolojiye en ileri seviyede yatırımın yanısıra Baymak’ta çalışma koşulları değişti. İnsan sağlığı ön plana alındı. Tesisatçılarımız, bayilerimizle çok büyük bir kitleyiz. Önce bunlara yaklaşım değişti. İnsanı öne çıkararak üretim yapıyoruz. Bunu da ekibimizle yürütüyoruz. İnsana yatırım yapınca pazar payımız da arttı. Kalite ve teknoloji yenilendi. BDR’nin B’si 300 yıllık bir şirket. Avrupa’da da çok güçlü BDR Thermea. Avrupa’nın diğer dev şirketleri Türkiye’de vardı. BDR ise Baymak’ı alarak girdi. İlk olarak teknoljoji aktardı ve yoğuşmalı kombiyi getirdi. Çok başarılı bir model oldu. Biz başladığımızda yüzde 4 olan pazar payı, son dönemde yüzde 30’a geldi. BDR Thermea Baymak’ı satın aldı ama aynı zamanda bir Türk markası olarak kabul etti. BDR’nin dünyadaki 6 global markasından biriyiz. Gittikçe de güçleniyoruz.

- Tüm teknoloji artık Hollanda’dan mı geliyor?

Hayır. ARGE’si İtalya’da. Ancak son dönemde yeni bir kombi geliştirdik Türkiye’de. 30 Türk mühendisi çalıştı ve BDR Thermea da bu yeni kombiyi çok beğendi ve bu kombi hem Türkiye’de hem de BDR’nin bulunduğu tüm ülkelerde satılacak. Türk mühendisi inovasyonu yaptı.

İLK 10 MARKA ARASINDA

- Yeni yatırımlar olacak mı? Yeni hedefler var mı?

2020 için planladığımız toplam yatırım 32 milyon Euro. Bu yatırımın önemli bir kısmı, Türk mühendislerin geliştirdiği “Premix Kombi Projesi”yle ilgili. Grup olarak, bu ürün gamını Türkiye’de üretip, dünyaya ihraç etmeyi planlıyoruz. Kombi hattını ise yüzde 25 artış ile 400 bin adetten 500 bin adete çıkaracağız. Ayrıca Baymak’ın önümüzdeki dönem hedefi, kendi sektörü içerisinde, global pazarda ilk 10 marka içerisinde yer almak. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılının Mayıs ayından itibaren “Turquality Marka Destek Programı”na dahil olduk. Bu destekle birlikte yurtdışı pazarlarda marka bilinirliğini artırmayı, böylece pazar payını yükseltmeyi hedefliyoruz.

- Yoğun rekabet olan bir sektörde büyük hedefleriniz var…

Doğru. Ama bunları gerçekleştirmek mümkün. BDR içinde en büyük kombi üretimi İtalya’da. Biz ise Türkiye’de olsun istiyoruz. Türkiye’deki üretimi büyütmeyi hedefledik. Boyler üretiminde bunu başardık, sıcak su tanklarında Türkiye merkez oldu. Almanya’daki üretimi Türkiye’ye çekmek için 3 yıl uğraştık.

- Hangi yenilikler var sektörünüzde?

Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanıyor, konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. BDR Thermea kısa süre önce Techneco şirketini satın aldı, bu da bizi grup olarak ileriye taşıdı. Türkiye’de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken, biz yüzde 48 büyüdük.

DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ

- Baymak hem kendi markasına üretim yapıyor hem de yurtdışı için değil mi?

Evet. Bu açıdan da güçleniyoruz. Isıtma dünyasının merkezi artık Avrupa değil. G7 ülkeleri, içinde Türkiye’nin de bulunduğu E7 ülkeleri karşısında giderek önemini yitiriyor. Özellikle bazı alanlarda ciddi bir rekabet gücüne sahibiz. Almanya’nın boyler ihtiyacı ve Fransa’nın kazan tedariğini Baymak sağlıyor. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören’de üretmeye başladık. Onların markasıyla burada üretip Rusya’ya satıyoruz. Ayrıca ABD için de boyler üretiyoruz.

- İhracatınız ne kadar arttı?

Bu yıl yüzde 50’ik büyümemiz var ihracatta.

- Özbekistan’a yönelik de bir girişiminiz vardı. Bitti mi o proje?

Orada da 10 bin konutun kombi ihtiyacını karşıladık. Özbekistanla ülkemizin ilişkileri çok iyi. Daha da gelişecek. Rusya’da da kombi satışlarımızda patlama yaşıyoruz. Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan bizim için çok önemli.

AVRUPA’NIN 3. BÜYÜK ŞİRKETİ



82 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı BDR Thermea Grubu Avrupa’nın 3’üncü büyük iklimlendirme şirketi. BDR, Baxi (İngiltere), De Dietrich (Fransa) ve Remeha (Hollanda) şirketlerinden oluşuyor. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da üretim tesisleri bulunan grubun cirosu yaklaşık 2 milyar Euro. Grup, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinde pazar lideri.

8 AYLIK CİRO 537 MİLYON TL

Baymak’ın Türkiye genelinde, 1000’e yakın bayii, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve 1500’ün üzerinde servis teknisyeni var. Baymak’ın 2019 8 aylık cirosu 537 milyon lira. Baymak 2019 yılını yüzde 13.4 oranında büyüyerek kapatmayı hedefliyor.

ENDER ÇOLAK KİMDİR?



Aslen Bayburtlu olan Ender Çolak eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak İzmir’de büyüdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Mezun olduğunda SPK’ya girdi, SPK’nın en genç uzmanıydı. Daha sonra Amerika’da uluslararası işletme master’ı yaptı. Döndüğünde SPK’da görev değişimi oldu, yeni projelerden sorumluydu. 18 yıl SPK’da çalıştı. Kurul Başkan Yardımcılığı görevinden 2008 yılında ayrıldı. SPK döneminde halka arz, şirket birleştirme, satın alma, bireysel emeklilik fonları, mortgage gibi konularda AB Uyum Süreçlerini yönetti. 3 yıl boyunca ANEL Grup’ta Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Şirketin halka arz sürecini ve global şirketle olan birleşme sürecini yönetti. 2011 yılında Baymak’ta CEO olarak çalışmaya başladı. OECD ve AB Kurum ve Komiteleri’nde Danışma ve Kurul üyeliklerinde bulundu. TÜSİAD üyesi olan Çolak, iki çocuk babası.