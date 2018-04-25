Türk mobilyası İtalya’da 55 mağazada
DOĞTAŞ Kelebek Mobilya, İtalya’nın köklü firmalarından olan Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya vardı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada anlaşmanın taraflardan biri sözleşmeyi fesih etmediği sürece otomatik olarak yenileneceği vurgulandı.
Geçen yıl 600 milyon lira satış hasılatı geliri elde eden Doğtaş Kelebek Mobilya’nın ürünleri anlaşmayla Shernon Holdings’in İtalya’da bulunan 55 zincir mağazasında satılacak. 2017’de yüzde 50 büyüme gerçekleştiren Doğtaş Kelebek Mobilya 2018’i ihracat yılı ilan etmişti.
KAP’a yapılan açıklamada gelecek dönemde Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin de aynı firma ile İtalya genelinde dağıtımı ve satışı söz konusu olacağı vurgulanarak “Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna yüzde 10 oranında olumlu etki edeceğini öngörmektedir. Takip eden yıllarda ise bu oranın yüzde 15’e çıkacağı öngörülmüştür” denildi.
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