Türk kiraz ve üzümü ihracatta yeni pazarlara açıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projesi’nin sonuçları hakkında bilgi verdi. Yaş sebze meyve ihracatının önemli kısmını Rusya’ya yaptıklarını ifade eden Uçak, Uzakdoğu pazarına açılmak için bu projeyi başlattıklarını anlattı. Alternatif pazarlar bulma amacıyla başlangıçta 14 firmayla başlattıkları projeyi 13 firmanın katılımıyla sonlandırdıklarını anlatan Hayrettin Uçak, "Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarının bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Kirazda ihraç sezonunu 3 ayın üzerine çıkarmanın mümkün olduğunu gördük. Yaş meyve sebze ihracatçıları URGE Projesiyle ihracat sezonunu 12 aya çıkardı. URGE Projesi Yaş meyve sebze ihracatçılarına hava kargoyu keşfettirdi" dedi.

Türkiye’nin taze kiraz ve üzüm üretiminde dünya lideri olmasına karşın ihracatta kendisinden daha az üretimi olan bazı ülkelerin gerisinde kaldığına dikkat çeken Uçak, proje kapsamında 2 eğitim faaliyeti, 5 yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildiğini anlattı. Uçak, proje kapsamında ihracatın sınırlı olduğu ancak potansiyel arz eden ülkelerle birlikte ters sezonlarda işbirliği yürütülebilecek rakip ülkelere odaklandıklarının altını çizdi.

’UZAKDOĞU’YA İHRACAT KATLANARAK ARTACAK’

Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması isimli URGE Projesi kapsamında ilk yurtdışı pazarlama faaliyetini Şili’ye, ardından sırasıyla Almanya Fruit Logistica Fuarı, Malezya Vietnam, Güney Afrika ve Çin’e yaptıklarını ifade eden Hayrettin Uçak şöyle konuştu:

"Şili’ye yapılan yurt dışı pazarlama faaliyeti, taze meyve sebze ihracatında hava kargonun önemini ortaya koydu. Şili, hava kargo ile uzak pazarlara açılarak kiraz ihracatında dünyanın en büyük oyuncusu haline gelmiş. Biz de hava kargoya ağırlık verdik ve bu sayede Uzakdoğu pazarına odaklandık. Sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için mevcut pazarların çeşitlendirilmesi ve özellikle Uzakdoğu pazarına ihracatımızı arttırma konusunda sektörde ciddi bir bilinçlenme oluştu. URGE Projemiz sayesinde Malezya, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Güney Afrika’ya ihracata başlayan firmalarımız oldu. Önümüzdeki dönemde bu proje sayesinde Uzakdoğu’ya ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz."

FİRMALARA İHRACATTA REKABET FIRSATI

Hedef pazar araştırma yöntemlerine ilişkin eğitim programı ve kurumsallaşma ve yalın yönetim eğitim programları yaptıklarını dile getiren Uçak, firmaların her geçen gün daha da zorlaşan uluslararası pazar koşullarına uygun hale gelebilmeleri için pazarlama faaliyetlerinin yanında işletme yönetimi konusunda da geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca daha düşük maliyetlerde daha kaliteli üretim yapmanın yöntemleri üzerinde durulduğunu anlatan Uçak, "İyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Firmalarımız bu eğitim programında edindiklerini uygulamaya devam ettikleri takdirde hem kurumsallaşma, hem de verimlilik anlamında ilerleyen yıllarda rakiplerine fark atacaklar ihracatta rekabetçi olacaklar" dedi.

Katma değerli ihracatı arttırmak için Uzakdoğu pazarlarında var olmak istediklerini anlatan Ege İhracatcı Birlikleri Proje Koordinatörü Ayhan Karabulut ise, uzak mesafelere karşın fiyat olarak avantajlı pazarlar bulduklarını belirterek, "Lojistik ve paketlemede yeni uygulamalara geçerek katma değerli ihracatı artttırabiliriz. Yaptığımız yurt dışı ziyaretlerde 98 müşteriyle 344 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bunlar daha başlangıç. Kısa süre içinde Güney Afrikaya’da kiraz ihracatına başlayacağız" diye konuştu.

’HAVA VE DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINA ODAKLANMALI’

Sebze meyve ihracatı yapan proje ortaklarından Cengiz Balık, URGE kapsamında gerçekleşen 5 yurt dışı ziyareti ile bir çok kazanımlar elde ettiklerini belirterek, "Birlik üyelerini birebir ziyaret ederek belirlenen ihtiyaç analizinin ardından hedef pazar araştırma yöntemleriyle ilgili kurumsallaşmaya yönelik bir eğitim yapıldı. Avrupa’ya zaten ihracat yapılıyordu. Şili’ye önce mal satmak için gitmedik. Amacımız kiraz ve üzüm üretimini yerinde incelemek ve rakiplerin durumunu analiz etmekti. Üretimde bizden daha önde olduklarını gördük. Güncel çeşitler üretiyor ve uzun bir sezona sahipler. Ancak paketleme evlerinde bizden çok önde değiller. Şili’nin hava kargoyu çok iyi kullandığını gördük. Bu eksikliğimizi fark ettik. Şili orta dönem üretiminde deniz yolunu çok iyi kullanıyor. En büyük pazarları Çin. Önce havayolu ile başlayıp deniz yolu ile devam ediyorlar. Bizim bu eksiklerimizi gidermemiz gerekir" dedi.