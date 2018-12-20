Türk havlusunda hedef ilk 3

"Turkish Towels" markasıyla havlu ve bornoz ürünlerinde ihracatı artırmaya çalışan Denizlili üreticiler, en önemli rakiplerinden Çin'in tekstil ürünleri için ek vergi kararı alan ABD pazarına odaklanma kararı aldı.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerine göre, yılın 11 ayında Denizli'den yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 355 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki ihracat ise 1 milyar 273 milyon dolara ulaştı.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İtalya, ABD, İngiltere ve Fransa oldu. Son dönemde çıkış yakalanan ABD pazarı 138 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.

Turquality Projesi kapsamında desteklenen "Turkish Towels" markası altında tanıtım ve pazarlama çalışması yürüten Denizli İhracatçı Birlikleri'nin (DENİB) hedef pazarları ise İngiltere ve ABD oldu.

İki ülke arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle ABD'nin Çin malı tekstil ürünlerine 24 Eylül'den itibaren yüzde 5 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası bu pazardan gelen siparişlerde artış bekleyen ihracatçı, Türk havlu, bornoz ve ev tekstili ürünlerini ABD'li tüketiciye tanıtmak için çalışma başlattı.

UZUN VADELİ HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, birlik kanalıyla yapılan ihracatın 2,3 milyar dolar olmasına rağmen farklı birliklere kaydı yapılan satışlar da ilave edildiğinde 3,5 milyar dolara yakın bir ihracata ulaştıklarını, gelecek yıl için 4 milyar dolar hedefi koyduklarını bildirdi.

İhracatta ana lokomotifin tekstil konfeksiyon ürünleri olduğunu bildiren Memişoğlu, havluda yılın 11 aylık bölümünde 384 milyon dolar, bornoz ve sabahlıkta ise 112 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu ürünlerde kısa vadede 750 milyon dolar, uzun vadede ise 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını kaydetti.

Bu ürünlerde ABD pazarında önemli fırsatların doğduğuna işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşı var. Bu kapsamda ABD, Çin'den aldığı havlu ve bornoz ürünlerine de ek vergi getirdi. Bu durum bizim için bir avantaj yaratacak. ABD'ye bu ürün grubunda en fazla ihracatı Hindistan ve Pakistan yapıyor. Bu ülkeleri Çin ve Türkiye izliyor. İlave vergiler nedeniyle Çin mallarından uzaklaşan Amerikan tüketicisini Türk ürünleri ile tanıştırmak istiyoruz. İlk etapta Çin'in yerini almayı hedefliyoruz. ABD'de tanıtım faaliyetlerimizi artırdık. Bunu biraz daha etkin hale getirerek ihracatımızı 2'ye hatta 3'e katlamak gibi bir hedefimiz var. 2019'dan itibaren ABD pazarında Türk tekstil ürünlerine yönelik siparişin hissedilir derecede artacağını düşünüyoruz."

Havlu ve bornoz ürünlerinin tekstil sektörü içinde katma değeri yüksek grupta yer aldığına, kilogram başına ihracat değerinin 6,5 - 7 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Memişoğlu, girdikleri pazarlarda kalite ve tasarım farklılıklarıyla ön plana çıktıklarını aktardı.

Markalaşma çalışmaları kapsamında son yıllarda 10'u aşkın Denizlili ihracatçının ABD pazarında şirket kurduğunu, tasarım ve ürünleri tanıtmak için düzenlenen fuarlarda önemli başarılara imza attığını dile getiren Memişoğlu, "Hedefimiz halen 138 milyon dolar seviyesinde olan ABD'ye tekstil ihracatımızı 400 milyon dolar seviyesine çıkarmak ve bu pazarda kalıcı olmak." dedi.