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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Enis Gültekin vekaleten atandı

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Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Enis Gültekin vekaleten atandı

Adnan Yıldırım'ın Kasım 2016'dan beri yürüttüğü Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılması ile boşalan genel müdürlük makamına, 13 Mayıs 2019 itibarıyla daha önce Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Enis Gültekin vekaleten geçti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin, 2018 yıl sonu itibarıyla ihracata toplam finansal desteği 44 milyar liraya ulaşan Türk Eximbank'ın, aynı zamanda ihracatın yüzde 26'sını tek başına destekler konuma geldiğini belirtti. 

Gültekin, bugün itibarıyla hizmet ağını 22 ile genişleten Türk Eximbank'ın 11 bin 400'ü aşkın ihracatçıyla çalıştığını ve bankadaki bu dönüşüm ve atılımın, bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti. 

Gültekin, görevi devralma töreninde, Adnan Yıldırım'a birlikte çalıştıkları dönemdeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Gültekin, bundan sonraki dönemde de aynı kararlılık ile daha çok çalışarak, ihracatçılara ve ülke ekonomisine katkılarını Türk Eximbank adına artırmaya devam edeceklerini belirtti. 

1976 Kars doğumlu Enis Gültekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 

ABD'de Illinois Üniversitesinde Finans dalında yüksek lisans yapan Gültekin, çalışma hayatına 1998 yılında Türk Eximbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 
1999 yılında mülga Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na geçti. Burada Bankalar Yeminli Başmurakıplığı'na kadar yükselen Gültekin, 17 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenirken 13 Mayıs 2019 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak atandı. 

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