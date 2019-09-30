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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti

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Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında geçen 40 bin 880 gemiden 23 bin 15'i kılavuz kaptan alırken boğazlardan geçen gemilerin ağırlığı 711 milyon 867 bin 406 groston olarak kayda geçti

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 880 gemi geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden edindiği bilgilere göre, 2019'un ilk 6 ayında Çanakkale Boğazı'nı 71'i yedekli, 21 bin 26 gemi kullandı.

Günlük ortalama 120 geminin geçtiği boğazda, en düşük sayıda geçiş 3 bin 257 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 782 gemi ile martta yaşandı.

Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 247 gemi geçti. 10 bin 359'u kılavuz kaptan alan gemilerin toplam ağırlığı ise 413 milyon 486 bin 264 groston olarak hesaplandı. İlk 6 ayda boğazdan geçen tanker sayısı ise 4 bin 880 oldu.
Geçen yıl Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 22 bin 65 gemi geçmişti.

İSTANBUL BOĞAZI

İstanbul Boğazı'nı ise yılın ilk 6 ayında 19 bin 854 gemi kullandı.

Boğazdan geçen 12 bin 656 gemi kılavuz kaptan alırken, 50 gemi ise geçişini yedekli tamamladı.

İstanbul Boğazı'ndan ise en düşük sayıda geçiş 3 bin 9 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 583 gemi ile martta yaşandı. 500 grostondan küçük 163 geminin geçtiği boğazdan boyu 200 metreden büyük bin 997 gemi geçti. Yılın ilk 6 ayında İstanbul'dan geçen tanker sayısı ise 4 bin 485 olarak gerçekleşti.
İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl aynı dönemde ise 20 bin 709 gemi geçmişti.

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