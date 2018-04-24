Turizme yabancı turist müjdesi

Buna göre, mart ayı sonunda Türkiye'de 63,4 milyon adet kredi kartı ve 134,6 milyon adet banka kartı bulunuyor. Mart 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik artış oldu.

KARTLI ÖDEMELER GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 17 ARTTI

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 64,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 57,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 7,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.

YABANCI KARTLARLA YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YURT İÇİNDE 5 MİLYAR 950 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

BKM verilerine göre ocak-mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

Buna göre önceki yılın aynı döneminde 3 milyar 650 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 63 büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 460 TL'den 584 TL'ye çıktı.

Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla payın yüzde 34 ile hava yolları sektöründe oldu. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 ile seyahat acenteleri, yüzde 6 ile market ve AVM sektörleri takip etti.

Önceki yılın ilk çeyreğiyle kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleşti. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı.

Yaz dönemi için tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde, turizmin yapı taşları olan bu üç sektörde artışlar öne çıktı.

Ayrıca yine bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığı ortaya çıkarken, bu üç sektörün toplam yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısından fazlasını oluşturması da göze çarptı.