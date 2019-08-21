Turistlerden Delikli TaÅŸ'a yoÄŸun ilgi
Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan RasÄ±l Hacar'a (Delikli TaÅŸ) yerli ve yabancÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. Arizona kanyonlarÄ±nÄ± aratmayan RasÄ±l Hacar eÅŸsiz gÃ¼zelliÄŸiyle gÃ¶renleri kendine hayran bÄ±rakÄ±yor.
Botan Vadisi manzaralÄ± RasÄ±l Hacar eÅŸsiz gÃ¼zelliÄŸi ile gÃ¶renleri kendine hayran bÄ±rakÄ±yor. Yerli ve yabancÄ± turistler, ziyaret ettikleri yerleri fotoÄŸraflamak iÃ§in birbirleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yor. DoÄŸal kaya oluÅŸumlarÄ±, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel zenginlikleriyle Botan Vadisi manzaralÄ± RasÄ±l Hacar'a gÃ¶rmeye gelen yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§iler, 350 metre yÃ¼kseklikte hatÄ±ra fotoÄŸraflÄ± Ã§ektirmenin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.ÂTuristler, bÃ¶lgenin doÄŸa harikasÄ± olduÄŸunu belirterek herkesin Siirt'e gelip RasÄ±l Hacar'Ä± gÃ¶rmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
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