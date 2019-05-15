Turistin önceliği WiFi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve EY Türkiye işbirliğiyle hazırlanan ‘Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu’ açıklandı.
Raporda, turizm sektörünün dijital dönüşüme entegre olması için bazı öneriler sunuldu. Dünya genelinde e-ticaret üzerinden yapılan seyahat harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 212.7 milyar dolara gelirken, Türkiye’de de yüzde 11 artış yaşandı. E-ticaret üzerinden Türkiye’de yapılan turizm harcaması 1.8 milyar dolara ulaştı. 2018 başı itibari ile tekil mobil kullanıcı sayısının Türkiye’de 59 milyona, dünyada ise 5.1 milyara ulaştığı belirtilen raporda, “Mobil kullanımının gün geçtikçe arttığı dünyada turistler için mobil ve sürekli internete erişebilir olma seyahatlerinin vazgeçilmez bir parçası. Seyahat deneyimlerinin her aşamasında mobil için etkinleştirilmiş deneyimler, turistlerin en önemli beklentileri içerisinde yer alıyor. Turistlerin yüzde 44’ü araştırma ve rezervasyon işlemlerini akıllı telefon üzerinden yaparken, yüzde 65’i WiFi olmayan otellerde konaklamayı tercih etmiyor. Yüzde 73’ü ise mobil boarding passlerin uçuş deneyimini kolaylaştırdığını düşünüyor” denildi.
FOTOĞRAF TATİLİ
Raporun dikkat çekici diğer bir noktası da yeni nesil turistlere yönelik değerlendirmelerdi. Dijital bir dünyaya doğan Y ve Z kuşaklarının seyahat etmeye olan bakış açıları ve dijital kanalları kullanım şekilleri turizm şirketlerini dijital mecraları kullanmaya yönlendirdi. Turizm Dijitalleşme Anket Çalışması sonuçlarına göre her 4 acenteden 3’ü sosyal medyayı kullanarak müşterilerine ulaşırken, seyahatlerin yüzde 60’ının sosyal medya paylaşımları doğrultusunda şekillendirildiği ve karar verildiği, X ve Z kuşaklarının sadece bir fotoğraf karesini elde etmek için seyahate çıktıları ölçümlendi.
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