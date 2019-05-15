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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Turistin önceliği WiFi

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Turistin önceliği WiFi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve EY Türkiye işbirliğiyle hazırlanan ‘Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu’ açıklandı.

Raporda, turizm sektörünün dijital dönüşüme entegre olması için bazı öneriler sunuldu. Dünya genelinde e-ticaret üzerinden yapılan seyahat harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 212.7 milyar dolara gelirken, Türkiye’de de yüzde 11 artış yaşandı. E-ticaret üzerinden Türkiye’de yapılan turizm harcaması 1.8 milyar dolara ulaştı. 2018 başı itibari ile tekil mobil kullanıcı sayısının Türkiye’de 59 milyona, dünyada ise 5.1 milyara ulaştığı belirtilen raporda, “Mobil kullanımının gün geçtikçe arttığı dünyada turistler için mobil ve sürekli internete erişebilir olma seyahatlerinin vazgeçilmez bir parçası. Seyahat deneyimlerinin her aşamasında mobil için etkinleştirilmiş deneyimler, turistlerin en önemli beklentileri içerisinde yer alıyor. Turistlerin yüzde 44’ü araştırma ve rezervasyon işlemlerini akıllı telefon üzerinden yaparken, yüzde 65’i WiFi olmayan otellerde konaklamayı tercih etmiyor. Yüzde 73’ü ise mobil boarding passlerin uçuş deneyimini kolaylaştırdığını düşünüyor” denildi.

FOTOĞRAF TATİLİ

Raporun dikkat çekici diğer bir noktası da yeni nesil turistlere yönelik değerlendirmelerdi. Dijital bir dünyaya doğan Y ve Z kuşaklarının seyahat etmeye olan bakış açıları ve dijital kanalları kullanım şekilleri turizm şirketlerini dijital mecraları kullanmaya yönlendirdi. Turizm Dijitalleşme Anket Çalışması sonuçlarına göre her 4 acenteden 3’ü sosyal medyayı kullanarak müşterilerine ulaşırken, seyahatlerin yüzde 60’ının sosyal medya paylaşımları doğrultusunda şekillendirildiği ve karar verildiği, X ve Z kuşaklarının sadece bir fotoğraf karesini elde etmek için seyahate çıktıları ölçümlendi.

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