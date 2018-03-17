Turist akını

ÇANAKKALE’de Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünün kutlanacağı 18 ve 19 Mart’ta otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri kentte 18 Mart’ta kutlanacak Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı dönümünün her yıl olduğu gibi coşkuyla karşılandığını bildirdi. Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini dile getiren turizm sektörü temsilcileri, “Kent merkezindeki otellerde yer yok. Merkeze yakın ilçelerde de doluluk yüzde 100’e ulaştı. Çanakkale’ye bu yıl rekor turist bekleniyor” dedi.

TURİST SAYISI ARTACAK

Turizm sektörü temsilcileri şöyle devam etti: “Kent merkezindeki 4 bin-4 bin 500 yatak kapasitemizin tamamı dolu. İlçelerdeki otellerde de doluluk oranı yüzde 100’lerde. Bu yıl geçmiş yıldan daha iyi durumda olacağız. Nisan ayı itibarıyla özellikle Çanakkale bölgesinde turist sayısı ve yerli misafir sayının artacağını öngörüyoruz. 2017 yılını turizm anlamında verimli geçirmeyi planlıyoruz. 2018 yılında ulaşacağımız turist sayını artırmayı istiyoruz. Çanakkale’nin gelişmesi ve dünyaya tanıtılmasını amaçlıyoruz. Herkes Çanakkale’yi bilecek ve buraya gelmek için can atacak.”

CİROLARI DA ARTTIRDI

Çanakkale’ye akın eden turistlerin şehir ekonomisine de önemli katkılar yaptığını dile getiren yetkililer, şöyle devam etti: “Mart ve nisan ayında şehrimize gelen turistler esnafında cirolarını arttırıyor. Sadece otellerde değil, restoranlarda, çarşıda, hediyelik eşya satışlarında önmeli bir hareketlilik yaşanıyor. Esnafın cirosu 18 Mart gününde yüzde 100 artıyor. Kentteki otellere 5-6 ay öncesinden rezervasyonlar yapılıyor. Çanakkale’de mevcut otel sayısının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yatak kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Bu çerçevede otel yatırımcılarını Çanakkale’ye bekliyoruz. Gelecekte bu yoğunluğun daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÇANAKKALE SAVAŞ MALZEMELERİ MÜZESİ’

ÇANAKKALE Savaşı’nın ve savaşa katılan askerlere ait eşyaların sergilendiği “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi” ziyaretçilere açıldı. ‘Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne sayılı günler kala Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğinde kurulan müze, açılış gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ücretsiz gezilebilen müzeyi, vatandaşların yanı sıra okullar da ziyaret ediyor. Müzenin ilk ziyaretçileri arasında, Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri yer aldı. Bu sene temsili şehitlik bölümünde ise Afrin’de şehit düşen; Koray Çalışkan, Fatih Mehmethan ve Ozan Olgun Köreke’nin adları, Çanakkale’de şehit düşen Kartallı şehitlerin adlarının yanında yer alıyor. Kartal Özel kalem Etkinlik Alanı sorumlusu Cem Arkan Çanakkale’ye gitme imkanı bulamayan vatandaşların, özellikle de öğrencilerin müzeye ilgi gösterdiklerini söyleyerek, “8 yıldır her sene bu dönemde açılan Çanakkale Şehitleri Müzesi her yıl 25 bin ziyaretçi kabul ediyor. 30 Mart gününe kadar müze açık olacak” dedi.