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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.02.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Tüpraş'ın özelleştirme sonrası yatırımları 6.5 milyar doları aştı

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Tüpraş'ın özelleştirme sonrası yatırımları 6.5 milyar doları aştı

Tüpraş 2018 yılına ilişkin bilanço gerçekleşmelerini açıkladı. Kurum, 2018 yılında Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının büyük kısmını karşıladı.

Tüpraş’ın, özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiği yatırımların toplamı, 2018 yılındaki 199 milyon dolar ile birlikte 6.5 milyar doları aştı.

Tüpraş’tan yapılan açıklamada, "2018 yılında üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyen şirket, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5.9 artırarak Türkiye'nin artan akaryakıt ihtiyacını karşılamaya devam etti" denildi ve eklendi:

"2018 yılı dördüncü çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 6.1 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7.6 milyon tona ulaştı. Şirket, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5.9 artırdı. Tüpraş'ın 2018 yılı dördüncü çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki ortalama yüzde 10 artış ve kurdaki ortalama yüzde 45'lik yükselişin de etkisiyle 24.8 milyar lira olurken, yılın tamamında 88.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti."

Tüpraş'ın üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile desteklediğine dikkat çeken Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu şunları söyledi:

"EPDK rakamlarına göre 2018 yılının ilk 11 ayında ülkemizde dizel tüketimi yüzde 4.2, jet yakıtı tüketimi ise yüzde 9,0 arttı. Bu yüksek talep artışı döneminde Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğumuzu başarıyla yerine getirdik. Artan arz endişelerine bağlı olarak Ekim ayına 84.7 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, ham petrol üretim artışları ve küresel ekonomiye ilişkin artan kaygılara bağlı olarak yüzde 41 düşüş kaydederek yılı 50.2 dolar/varil seviyesinde tamamladı. 2018 yılının ortalama ham petrol fiyatı 71.0 dolar/varil oldu. Bu yüksek belirsizlikler altında risk politikalarını başarıyla uygulayan Şirketimizde önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonlarını destekleyecek şekilde etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır. Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." (Fotoğraflı)

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