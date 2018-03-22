'Tüpraş 12 yılda 5.9 milyar dolar yatırıma ulaştı'

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şirketin geçen yıl 28,5 milyon ton hampetrol ve 1,9 milyon ton yarı mamul işleyerek önceki yılın yüzde 3,4 üzerinde, 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini belirterek, hedefleri gerçekleştirdikleri başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğu içinde olduklarını bildirdi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüpraş 58. Genel Kurul Toplantısı, şirketin Körfez ilçesindeki merkezinde yapıldı.

Genel kurulda şirketin 2017 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. Toplantıda, 2019 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Levent Çakıroğlu,Temel K. Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, O.Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Edipoğlu ve Kamil Ömer Bozer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi olarak Süleyman Karaman seçildi.

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin 2017 yılında beklentilerin üzerinde ve olumlu bir gidişat sergilediğini kaydetti.

Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 6,5 ile yüzde 7,0 mertebesinde bir büyümeyle kapatacağının tahmin edildiğini aktaran Koç, sektörlerini ilgilendiren en önemli parametrelerden biri olan ham petrol fiyatının, yıl boyunca, talepteki değişimlerin yanı sıra kesinti anlaşmasına uyum şartlarını ve jeopolitik gelişmeleri takip ederek yönünü bulmaya çalıştığını söyledi.

Koç, Rusya başta olmak üzere OPEC dışı üreticilerin de kesinti anlaşmasına destek vermesiyle 2016 yılını 55 ABD doları/varil düzeyinde kapatan ham petrol fiyatının, haziran ayında 45 ABD doları/varil düzeyinin altına gerilediğini, OPEC ve Rusya'nın kesinti anlaşmasına daha sıkı uyumları; Çin, Hindistan ve ABD talep artışlarındaki toparlanmanın desteğiyle dalgalı ve yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladığını anlatarak, körfez bölgesinde artan jeopolitik gerginlikler ve kesinti anlaşmasının 2018 yılı sonuna kadar uzatılması kararı ile petrol fiyatının yılı yüzde 21,3 artışla 66,54 ABD doları/varil seviyesinden kapattığını belirtti.

Geçen yılın rafinaj sektörü açısından genel anlamda marjların toparlandığı, olumlu bir yıl olduğunu aktaran Ömer M. Koç, şöyle devam etti:

"Yüksek küresel kapasite kullanımına rağmen başta Asya olmak üzere büyüyen kişisel araç parkı, yükselen motor verimliliklerine rağmen dünyadaki benzin talebine olumlu katkı sağlamayı sürdürmüş, güçlü petrokimya talebi de genel olarak hafif distilat marjlarındaki düşüşü engellemiştir. Öte yandan, Çin ve Hindistan başta olmak üzere güçlenen küresel ekonomik aktiviteyle birlikte artan imalat faaliyetleri ve Euro bölgesindeki olumlu seyrin tüketimi desteklemesi, motorin marjlarının da toparlanmasını sağlamıştır. Hızlı gelişen havacılık sektörü de jet yakıtı marjlarını olumlu etkilemiş; büyüyen küresel ticaret hacminin desteği, artan bunker yakıtı talebi ve elektrik üretimi amaçlı kullanım fuel oil marjlarını son yılların en yüksek düzeylerine çıkartmıştır. Bu durum, basit rafinerilere de yüksek kapasite kullanım olanağı sağlamıştır."

"BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ"

Ömer M. Koç, fuel oil dönüşüm ünitesiyle sağlanan ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme esnekliğinin yanı sıra, sürekli genişlettikleri ham petrol tedarik havuzundan gelen avantajla en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 2017 yılında 27,7 milyon ton ham petrol tedarik ettiklerini vurgulayarak, "Tüpraş 2017'de 28,5 milyon ton ham petrol ve 1,9 milyon ton yarı mamul işleyerek önceki yılın yüzde 3,4 üzerinde, 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. Tüpraş olarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğu içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yüzde 6,5 arttığı 2017 yılında, Tüpraş'ın yurt içi satışlarında istikrarlı büyümenin devam ettiğini aktaran Koç, "Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışlarımız yüzde 4,1 artışla 31,5 milyon tona, toplam ciromuz 53,9 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında Tüpraş, operasyonel ve karlılık hedeflerini aşan sonuçlara ulaşarak bir önceki yılın yüzde 130 üzerinde, 4,5 milyar lira vergi öncesi kar elde etmiştir. Öte yandan, Türkiye'ye yönelik portföy akımlarında ivme kaybının yaşandığı bir dönemde, 700 milyon ABD doları tutarındaki çok uygun koşullu eurobond ihracı da başarıyla sonuçlandırılmıştır." bilgilerini verdi.

Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına 2017 yılında da devam eden Tüpraş'ın son 12 yılda yaptığı toplam yatırım tutarının 5,9 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"İşlerini çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda sektörel entegrasyona ve yeni girişimlere yatırım yapmayı, yenilenebilir enerji alanında ise kendi rafinelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasını önceliklendiren Tüpraş, enerji maliyetlerini düşürmeyi, karbon ayak izini küçültmeyi hedeflemektedir. Başarılı geçen bir yılın ardından iş sonuçlarımız, hissedarlarımıza Tüpraş tarihinin en yüksek temettüsünü dağıtma imkanı vermiştir. Elde ettiğimiz kazanımlarda emeği bulunan başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve Tüpraş'a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederiz."