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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
20.06.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Tüm şehirleri geride bıraktı! Yabancılar konut için oraya akın etti

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Tüm şehirleri geride bıraktı! Yabancılar konut için oraya akın etti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya’da mayıs ayında yabancılar 595 konut satışı yapıldı. Antalya, yabancılara 854 konutun satıldığı İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

TÜİK verilerine göre bu yılın mayıs ayında Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 61 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 919 konut satışı ve yüzde 10 payla Ankara, 7 bin 28 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.

ANTALYA DÖRDÜNCÜ

Antalya’da ise geçen yıl mayıs ayında 5 bin 243 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 5,7 oranında artışla 5 bin 542 konut satıldı. Turizm merkezi Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4’üncü sırada yer aldı. Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Isparta’da geçen yıl mayıs ayında 528 konut satılırken, bu yıl mayıs ayında konut satışında yüzde 2,8 oranında azalma kaydedildi. Gül diyarı Isparta’da 513 konut satıldı.

BURDUR’DA YÜZDE 36.4 ARTIŞ

Burdur’da ise geçen yıl mayıs ayında 275 konut satılırken bu yıl aynı dönemde konut satışı yüzde 36,4 oranında artarak 375’e yükseldi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayıs 2018’de ilk sırayı 854 konut satışıyla İstanbul alırken, 595 konut satışıyla Antalya ikinci, 141 konutla Bursa üçüncü, 108 konutla Yalova dördüncü, 96 konutla Ankara beşinci oldu.

 

 

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