Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte doların ilk tepkisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
13.06.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte doların ilk tepkisi

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Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte doların ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed, para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltti.

Fed uzun vadeli faiz projeksiyonlarını değiştirmedi. 2019'da 3, 2020'de ise 1 faiz artırımı öngörüyor. Fed'in bu yılın devamı için ise 2 faiz artışı daha beklediği belirtildi. 

Fed, 2018 için enflasyon projeksiyonunu yüzde 2.1'e çıkardı, enflasyonun 2019 ve 2020'de yüzde 2.1 olmasını bekliyor. Çekirdek enflasyon için 2018 projeksiyonunu yüzde 2 'ye çıkardı.

"KARAR METNİ NORMALLEŞMEYİ YANSITIYOR"

Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı gerçekleştiren Powell; "Son enflasyon verisi oldukça cesaretlendirici. Enflasyon yüzde 2 hedefine yaklaştı. Ekonomik koşullar destekleyici olmayı sürdürüyor. Her toplantıda para politikasını yeniden değerlendiriyoruz. İşsizlik ve enflasyon oldukça düşük seviyelerde ve ekonomi iyi bir seyirde. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Karar metni normalleşmeyi yansıtıyor" açıklamasında bulundu. 

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı İşte doların ilk tepkisi

Fed Başkanı Jerome Powell

Toplantıdan önemli noktalar;

* Para politikası duruşu genişlemeci kalmaya devam edecek.

* İşgücü piyasası güçlenmeye devam etti.

* Ek faiz artışları yüzde 2 enflasyon hedefi ve büyümeyle bağıntılı olacak.

* Harcamalar arttı, yatırımlar güçlü artmaya devam etti.

* Uzun vadeli enflasyon beklentileri hafif değişti.

* Fed üyeleri 2018'de toplam 4 faiz artışı öngörüyor.

* Fed kararı öncesi yüzde 2.94 seviyesindeki ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.98 seviyelerine geldi. 

* Fed'in medyan politika faizi beklentisi 2018 sonu için yüzde 2.4, 2019 sonu için yüzde 3.1 oldu.

* Fed 2018'de toplam 4 faiz artışı bekliyor.

* Fed 4. çeyrek işsizlik beklentisini Mart'taki yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya revize etti.

FED YETKİLİLERİNİN 2018 FAİZ ARTIRIMI SAYISI BEKLENTİSİ 4'E YÜKSELDİ

Fed'in noktasal grafiğine göre politika yapıcıların 2018 yılına ilişkin toplam faiz artırımı sayısı medyan beklentisi dörde yükseldi.

Fed'in fonlama faizinde 25 baz puanlık artırıma gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor olmasına karşın, Fed yetkililerinin 2018 yılındaki faiz artırımı sayısına ilişkin tahminlerine yönelik beklentiler farklılık gösteriyordu.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru gün içinde en düşük 4.5834’ü, en yüksek 4.6978’i gördü. Fed faiz açıklaması öncesinde 4.63 seviyesinde seyreden Dolar/TL kuru faiz açıklaması sonrasında 4.66 seviyesini gördü. Dolar/TL kuru ardından 4.65 seviyesine gevşedi.

BEKLENTİLER DE ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Fed'in faiz artışı yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Faiz oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 1.75-2 aralığına çekilmesi bekleniyordu.

YILIN İKİNCİ FAİZ ARTIŞI

Fed’in bugünkü faiz artışı kararıyla yılın ikinci faiz artışı gerçekleşmiş oldu. İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Öncesinde ise, 13 Aralık 2017'de yine 25 baz puanlık faiz artırımına gidilmişti.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Fed bir önceki toplantısını 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 30 Temmuz-31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken,  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.

 

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