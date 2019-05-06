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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

TTK'ye maden işçisi alımı

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TTK'ye maden işçisi alımı

Zonguldak'ta, TTK'ye maden işçisi alımı için başvurular başladı.

Vatandaşlar, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gelerek başvurularını yapıyor. 

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK'ye alınacak 500 işçi için başvuruların bugün başladığını ve 5 gün süreceğini söyledi. 

Bin işçi alımı sırasında başvuranların geceden geldiğini hatırlatan Demirsu, "Duyurularımızı, 'Herkesin başvurularını alacağız.' şeklinde yaptık. Başvuranlar artık daha bilinçli çünkü hizmet noktalarından, internetten, ALO 170'den başvuruları yapabileceklerini biliyorlar." dedi. 

Demirsu, alınacak işçi sayısının illere göre dağılımının Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 kişi olduğunu belirterek, "23 Mayıs'ta Site Spor Salonunda kura çekeceğiz. Bugünkü manzara bizi mutlu ediyor. Bahsedildiği kadar Zonguldak'ta işsiz yok. Zonguldak'taki işsiz sayısı, Türkiye ortalamasının altında." ifadelerini kullandı. 


Kayıt için bekleyen Emre Yaman da TTK'nin kendileri için ümit olduğunu anlatarak, geçen sefer de beklediklerini, başvurularını yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti. 

Adem Eski ise özel bir maden ocağında çalıştığını, TTK'de çalışmak için başvuruda bulunacağını belirtti. 

İş için 18 ila 32 yaş arasında, askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 23 Mayıs'ta noter huzurunda kura çekilecek. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, yapılan başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 2 Mart'ta gerçekleştirilmişti. 

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