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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Trump’tan çok sert sözler: Hayal kırıklığına uğrattı

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Trump’tan çok sert sözler: Hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomisinin iyi olduğunu ancak Fed Başkanı Powell’ın yanlışlar yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD ekonomisine yönelik olumsuzlukları öne çıkaranlara yönelik sert sözler söyledi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Trump, “Yalancı medya ABD'de bir resesyon yaratmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Ancak rakamlar ve olaylar bunun tamamen tersi yönde çalışıyor. Medya çok sayıda insana zarar vermeyi amaçlıyor olabilir, insanların zarar görmesi onlar için önemli değil. üzgünüm ama ekonomimiz çok güçlü” dedi.

POWELL YANLIŞ YAPTI

Trump, Fed Başkanı Powell’ın şu ana kadar yanlış yaptığını ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve

Faiz oranlarına ilişkin olarak da Fed’e yüklenen Trump, “Bizim problemimiz Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell” dedi.

Trump, faiz oranları çok daha düşük olan çok sayıda ülke ile rekabet ettiklerini belirtirken “Çin ve diğer ülkeler ile ticaret anlaşmalarında iyi iş çıkarıyoruz. Dün, ABD doları ABD tarihinin en yüksek seviyesine çıktı, enflasyon yok, Fed uyan” açıklamasında bulundu.

Trump son olarak faizlerin düşürülmesi gerektiğini ve Fed Başkanı Powell’ın doğru hareket etmesi halinde ABD ekonomisinde büyük büyüme olacağını ancak Powell’a da bel bağlanmaması gerektiğini kaydetti.

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