Trump, Çin’e karşı ‘ticaret savaşı’nın fitilini ateşledi
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.
Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladığı genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla, Çin’e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdi. Trump, ABD’nin Çin karşısında verdiği ticaret açığının kontrol edilemez seviyelere ulaşması dolayısıyla harekete geçmek zorunda olduklarını ifade etti ve Çin’i ‘Amerikan entellektüel mülkiyetinin hırsızı’ olarak tanımladı. Trump, Çin’e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtti. Trump’ın genelgeyi imzalarken, “Bu birçok genelgenin ilki” ifadesini kullanması, gelecekte yeni ticari tedbirlerin açıklanabileceği şeklinde yorumlandı.
Beyaz Saray’ın yayınladığı genelgeye göre, Trump, Çin’e yönelik ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarını belirleme görevini ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verdi. Buna göre, USTR’ın belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor. Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. ABD’nin bu adımının, piyasalarda bir Çin-ABD ticaret savaşını başlatmasından endişe ediliyor. Trump’ın bu kararını ilk açıkladığı 9 Mart tarihinde, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaret sistemine zarar vermekle itham edilirken, bu karara gereken cevabın verileceği belirtilmişti.
ABD, İTHAL ÇELİĞE VERGİYİ AB VE 6 ÜLKE İÇİN ESNETTİ
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ithal çelik ve alüminyuma uygulanması düşünülen yüzde 25 ve yüzde 10’luk gümrük tarifesinden en azından geçici olarak, AB, Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore’nin bu tarifelerden muaf tutulacağı belirtildi. Bu adımın, ABD’nin kısa vadede, müttefiklerini karşısına almak istemediği için attığı belirtiliyor. Çelik tarifelerinde ABD’nin AB ülkelerine uygulayacağı muafiyetin Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle Türkiye’yi de kapsayıp kapsamayacağı henüz net değil. Üçüncü ülkelerin AB’yle yaptıkları ticari anlaşmalar otomatik olarak Türkiye’yi kapsamıyor. AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı ülkelerle Türkiye’nin ayrıca anlaşma yapması gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle