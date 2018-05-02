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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
02.05.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Traktör sayısında liderliğini sürdürdü

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Traktör sayısında liderliğini sürdürdü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu belirterek, "Traktör sayısında 87 bin 847 adetle Manisa birinci, 87 bin 461 adetle Konya ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayı itibarıyla traktör sayılarını değerlendirdi. 
Mart itibarıyla 87 bin 847 traktör sayısına ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın 87 bin 461 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri 64 bin 558 traktörle İzmir'in, 63 bin 520 traktörle Bursa'nın, 62 bin 901 traktörle Balıkesir'in, 54 bin 890 traktörle Ankara'nın, 51 bin 124 traktörle Adana'nın, 52 bin 215 traktörle Samsun'un, 50 bin 474 traktörle Denizli'nin, 47 bin 377 traktörle Antalya'nın izlediğini bildirdi. 

Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktörde sayının mart ayı itibarıyla 6 bin 54 artışla 1 milyon 847 bin 26'dan 1 milyon 853 bin 80'e ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Aylık traktör sayısı artışında Konya 329 adetle ilk sırada yer aldı. Manisa 312 adetle ikinci, Aydın 236 adetle üçüncü, Ankara 223 adetle dördüncü, İzmir 204 adetle beşinci, Antalya 202 adetle altıncı, Muğla 201 adetle yedinci, Adana 172 adetle sekizinci, Şanlıurfa 169 adetle dokuzuncu, Denizli 166 adetle onuncu oldu. Yıllık artışta 3 bin 345 adetle ilk sırada bulunan Manisa'yı, 3 bin 199 adetle Konya, 2 bin 685 ile İzmir, 2 bin 500 ile Aydın, 2 bin 239 ile Ankara, 2 bin 133 ile Bursa, 2 bin 119 ile Gaziantep, bin 921 ile Denizli, bin 909 ile

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