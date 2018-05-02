Traktör sayısında liderliğini sürdürdü
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu belirterek, "Traktör sayısında 87 bin 847 adetle Manisa birinci, 87 bin 461 adetle Konya ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.
Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayı itibarıyla traktör sayılarını değerlendirdi.
Mart itibarıyla 87 bin 847 traktör sayısına ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın 87 bin 461 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri 64 bin 558 traktörle İzmir'in, 63 bin 520 traktörle Bursa'nın, 62 bin 901 traktörle Balıkesir'in, 54 bin 890 traktörle Ankara'nın, 51 bin 124 traktörle Adana'nın, 52 bin 215 traktörle Samsun'un, 50 bin 474 traktörle Denizli'nin, 47 bin 377 traktörle Antalya'nın izlediğini bildirdi.
Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktörde sayının mart ayı itibarıyla 6 bin 54 artışla 1 milyon 847 bin 26'dan 1 milyon 853 bin 80'e ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aylık traktör sayısı artışında Konya 329 adetle ilk sırada yer aldı. Manisa 312 adetle ikinci, Aydın 236 adetle üçüncü, Ankara 223 adetle dördüncü, İzmir 204 adetle beşinci, Antalya 202 adetle altıncı, Muğla 201 adetle yedinci, Adana 172 adetle sekizinci, Şanlıurfa 169 adetle dokuzuncu, Denizli 166 adetle onuncu oldu. Yıllık artışta 3 bin 345 adetle ilk sırada bulunan Manisa'yı, 3 bin 199 adetle Konya, 2 bin 685 ile İzmir, 2 bin 500 ile Aydın, 2 bin 239 ile Ankara, 2 bin 133 ile Bursa, 2 bin 119 ile Gaziantep, bin 921 ile Denizli, bin 909 ile
Yorumları Göster
Yorumları Gizle