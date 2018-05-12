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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.05.2018 - 08:27, Son Güncelleme:

Dev projede ilk aşama tamam... Elon Musk paylaştı, yorum yağdı

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Dev projede ilk aşama tamam... Elon Musk paylaştı, yorum yağdı

Dünyanın en çok konuştuğu girişimci Elon Musk, altı saati 30 dakika indirecek tünel projesinin tamamlanmış kısmını paylaştı.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurduğu Boring Company'ye ait Hyperloop One tünelinde çok önemli bir aşama geçildi.

Instagram hesabından bir videoyla açıklama yapan Musk, Los Angeles ve San Francisco arasını 30 dakikaya indirecek yer altı tünelinin Los Angeles kısmının neredeyse bittiğini söyledi.

Birkaç ay içerisinde yetkililerden gerekli izinleri aldıktan sonra ücretsiz test seferleri düzenleyeceklerini duyuran Musk, projede beraber çalıştığı herkese teşekkür etti. Musk, kurdukları sistemin "yayalara ve bisikletlilere otobüs ücretlerinden daha az bir fiyata mâl olmasına" öncelik verdiğini hatırlattı.

Dev projede ilk aşama tamam... Elon Musk paylaştı, yorum yağdı

Testleri ABD'nin Nevada Çölü'nde devam eden Hyeperloop One, manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Los Angeles Kent Konseyi, Sepulveda Bulvarı'na paralel olarak ilerleyen 4,5 kilometrelik test tünelinin çevresel için yeşil ışık yakmıştı. Ancak tüm şehir için gerekli inceleme yıllar sürebilir.

AĞUSTOSTA HIZ REKORU KIRILMIŞTI

Manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşarak insan taşıyabilecek kapsül projesi Hyperloop One, Ağutos ayında gerçekleştirilen ikinci test sürüşünde hız rekoru kırılmıştı.

Mayıs 2016'daki ilk aşama testinde saatte 112 kilometreye çıkan Hyperloop One, ikinci aşama testi için 436 metrelik bir tünelde saatte 310 kilometre hıza ulaştı.

Dev projede ilk aşama tamam... Elon Musk paylaştı, yorum yağdı

10 YILDA TAMAMLANACAK

Manyetik alan ve vakum gücü kullanılarak saatteki hızı saatte bin kilometreyi geçmesi beklenen Hyperloop ile normalde altı saat süren Los Angeles ve San Francisco arası 30 dakikaya inebilecek.

Proje için kapsülün geliştirilmesi ve gereken tünellerin açılması, Musk'ın aralıkta kurduğu üçüncü şirketi Boring Company çatısında gerçekleştiriliyor.

Musk'ın deyişiyle 10 yılda tamamlanacak proje için, İsviçre Alplerinden geçerek dünyanın en uzun tren yolu rekorunu elinde tutan Gotthard Base Tüneli'nin iki katı uzunluğunda bit tüp-tünel inşa edilecek.

Uzmanlara göre bu denli "hırslı" bir projenin finansmanı ve federal bölgelerden, yerel otoritelerden izin alınması milyar dolarları bulabilir.

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