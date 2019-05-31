Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
GeriEkonomi Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.05.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 arttı. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 54 bin 322 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 55,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 25,4 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 8,5 minibüste yüzde 44,7 otobüste yüzde 22,6 kamyonette yüzde 18,2 motosiklette yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 10,7 özel amaçlı taşıtlarda yüzde 59 traktörde ise yüzde 5,2 artış yaşandı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 44,2 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 45,7 minibüste yüzde 76,5 otobüste yüzde 56,7 kamyonette yüzde 50 kamyonda yüzde 60,9 motosiklette yüzde 28,5 traktörde ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 95,3 artış oldu.

Ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6  arttı.

 

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Nisanda devri yapılan toplam 661 bin 504 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,2'si dizel, yüzde 24,7'si benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 otomobilin yüzde 18'inin Fiat, yüzde 16,1'inin Renault, yüzde 8,7'sinin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Peugeot, yüzde 6'sının Hyundai, yüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde 5,1'inin Ford, yüzde 4,2'sinin Dacia, yüzde 4'ünün Honda, yüzde 3,8'inin Nissan olduğu, yüzde 21,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 16,8'i 1301-1400, yüzde 11,3'ü 1300 ve altı, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,4'ü beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 5,6'sı kırmızı ve yüzde 10,2'si diğer renklerden oluştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY'de bayram yoğunluğu! Tam 482 uçak sefer yapacak
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü ekonomik yapıya sahip
Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
Yoğunluk şimdiden başladı! Seferler arttı...