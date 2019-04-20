TPF Başkanı Altınbilek: Ramazan öncesi gıda ürünlerinde zam beklemiyoruz

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde marketçiler ile tüketicilerin fiyat artışlarında sık sık karşı karşıya geldiğini kaydederek, bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi.



Türkiye'de serbest piyasa şartlarında çok ciddi bir rekabet olduğunu dile getiren Altunbilek, böyle bir rekabet ortamında ve ekonomik süreçte haksız ve fahiş zam yapan üretici ya da satıcının cezasının herkesten önce tüketicilerin ve piyasanın vereceğini vurguladı.



Altunbilek, "Biz marketçiler yani perakendecilerin üretim tesisi yok. Bizler alıp satarız. Fabrikadan, bayiden alarak tüketiciye ulaştırırız. Aldığımız ürünün üzerine belirli bir kar koyarak satış yaparız. Her birimiz yan yana rekabet ederiz. 'Birlikte şu şu fiyatlara satalım.' dersek tüketici anında bizi cezalandırır." diye konuştu.



Piyasa konjonktüründe herkesin bir maliyeti olduğunu, girdilerin arttığını, üreticinin ürüne zam yaptığını ifade eden Altunbilek, kendilerinin de bu farkları satış fiyatlarına yansıtmak zorunda olduğunu bildirdi.



Altunbilek her zaman ürünleri uygun fiyata tüketiciye ulaştırmak istediklerini belirterek, "Üreticimiz de biz de durup dururken zam yapmayız. Özellikle yaklaşan ramazan ayında tüketicilerin ürünlerini uygun fiyatlı almasını isteriz. Şu anda ramazan ayında ve öncesinde gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok, zam beklemiyoruz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ CİRODA YÜZDE 15, İSTİHDAMDA YÜZDE 5 ARTIŞ"

Altunbilek, TPF'ye bağlı 14 perakendeci derneğin 335 üyesi, 3 bin 882 perakende satış noktası bulunduğunu belirterek, 68 bin 744 personel istihdam ettiklerini söyledi.



Yerel zincirlerin Türkiye toplam market satış payının yüzde 33,7, toplam gıda satış payının yüzde 9,5 olduğunu dile getiren Altunbilek, 2018 cirolarının 38 milyar lira olduğunu söyledi.



Altunbilek, "Hedefimiz ciroda yüzde 15, istihdamda yüzde 5 büyüme oranını yakalamak. Yani ortalama 3 bin 500 ek istihdam sağlayacağız. Ekonomideki durağanlığın ortadan kalkması, paraya erişimin kolaylaşması piyasayı rahatlatacak. Bu sayede mağaza açma konusundaki kaygılar kalkacak." dedi.

Ülkenin ve ekonominin iyi olmasının en büyük istekleri olduğunu vurgulayan Altunbilek, kendilerinin ülkeye ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceğini, bu toprakların ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

"İNDİRİM MAĞAZALARININ AÇILIŞINA SINIR GELECEK"

Altunbilek, indirim marketlerinin sayısının son yıllarda hızla arttığını belirterek, "Neticede serbest piyasa. Bizim, 'Bunlar kesinlikle açılmasın.' deme gibi bir lüksümüz yok. Ancak daha önce çıkan perakende yasasında bu indirim mağazalarının belirli bir kural ve kaideye bağlı açılması yönünde talebimiz vardı." dedi.



Bu taleplerinin yasada yer almadığını dile getiren Altunbilek, bu mağazaların hızla açıldığını, şu anda 3 markanın 30 bine yaklaşan mağazasının bulunduğunu, köylere kadar girdiğini söyledi.



Altunbilek, "Hükümetimiz bunların bu kadar plansız, programsız yayılmasının doğru olmadığını gördü. Bunlar küçük esnafı bile tehdit etmeye başladı." ifadelerini kullandı.



İndirim mağazalarının istihdama da ciddi katkısı olmadığını savunan Altunbilek, bu mağazalarda 3-4 kişi, normal yerel zincir marketlerde ise en az 20 kişi çalıştığını bildirdi.



Altunbilek, "Ticaret Bakanlığımız perakende yasasında düzenlemeye gidiyor. Bu yasa indirim mağazalarının veya diğerlerinin market açmasına bir kural getirecek. Belki nüfusa, belki yakınlıklarına göre kural gelecek. Belki de, 'En az 500 metre veya en az bir kilometrede bir market açılsın.' diyecek. Biz indirim mağazası açılmasın diyemeyiz. Serbest piyasada herkes ticaretini yapar. Müşteriye doğru hizmeti veren kazanır. Ancak bu kadar yaygın açılması hakikaten ülke ekonomisine zarar veriyor." diye konuştu.



TPF Başkanı Altunbilek, bu mağazalardan tüm perakende sektörünün rahatsız olduğunu iddia ederek, bir an önce yasanın çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.