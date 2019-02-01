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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Total’e ‘En iyi proje’ ödülü

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Total’e ‘En iyi proje’ ödülü

Karşıyaka Life dergisinin, bu yıl 10’uncu kez düzenlediği İzmir’in ‘En’leri Ödülleri sahiplerine ulaştı.

Aralık 2018’de hayata geçirdiği “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi ile Total, “Yılın en iyi projesi” ödülünü almaya layık görüldü. Total Oil Türkiye Satış Direktörü Göker Gürkaya, “İzmir, stratejik olarak çok önem verdiğimiz ve büyüme hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir şehrimiz. İzmir’de sadece istasyonlarımızda en iyi hizmeti sunmak için çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir şehrin tarihi ve kültürel mirası adına büyük önem taşıyan Smyrna Antik Kenti’ni destekliyoruz. 2018 itibariyle çocuklarımızı tarihle tanıştırmak üzere antik kentte atölye çalışmaları yapmaya başladık, bu yıl da bu projeye aynı heyecanla devam edeceğiz. Şimdi de hem tüm Türkiye hem güzel İzmir’de, İki Elin Enerjisi Güzel projesini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu. Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ön görülüyor. Türkiye çapında 500 istasyonuyla hizmet veren Total, 2019’da “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı hedefliyor.

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