Total’e ‘En iyi proje’ ödülü
Karşıyaka Life dergisinin, bu yıl 10’uncu kez düzenlediği İzmir’in ‘En’leri Ödülleri sahiplerine ulaştı.
Aralık 2018’de hayata geçirdiği “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi ile Total, “Yılın en iyi projesi” ödülünü almaya layık görüldü. Total Oil Türkiye Satış Direktörü Göker Gürkaya, “İzmir, stratejik olarak çok önem verdiğimiz ve büyüme hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir şehrimiz. İzmir’de sadece istasyonlarımızda en iyi hizmeti sunmak için çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir şehrin tarihi ve kültürel mirası adına büyük önem taşıyan Smyrna Antik Kenti’ni destekliyoruz. 2018 itibariyle çocuklarımızı tarihle tanıştırmak üzere antik kentte atölye çalışmaları yapmaya başladık, bu yıl da bu projeye aynı heyecanla devam edeceğiz. Şimdi de hem tüm Türkiye hem güzel İzmir’de, İki Elin Enerjisi Güzel projesini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu. Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ön görülüyor. Türkiye çapında 500 istasyonuyla hizmet veren Total, 2019’da “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı hedefliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle