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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TOTAL Oil Türkiye’ye 5 uluslararası ödül

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TOTAL Oil Türkiye’ye 5 uluslararası ödül

TOTAL Oil Türkiye, pazarlama dünyanın saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 ödül kazandı.

“İki Elin Enerjisi Güzel” ve “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” projeleriyle katıldığı her kategoride ödül kazanan Total Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk ve marka yenileme alanlarında birinci seçilerek “Altın Stevie” ödüllerinin sahibi oldu. Total Oil Türkiye’nin 2018 yılında hayata geçirdiği, işitme engellilere yönelik “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi, topluluk iletişimi alanında “Yılın PR ve İletişim Kampanyası” seçildi ve altın stevie ödülü kazanmaya layık görüldü. “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle akaryakıt sektöründe bir ilke imza atan Total Oil Türkiye, bugün Türkiye çapında bayi ağının yüzde 25’inde, 250’den fazla ön saha satış görevlisi ile işaret dilinde hizmet veriyor. Projenin başlangıcından bu yana günde ortalama 1.500 işitme engelliye Total istasyonlarında hizmet veren marka, yıl sonuna kadar 127 olan istasyon sayısını 150’ye çıkarmak ve işitme engellilerin yüzde 80’ine hizmet verebilir hale gelmeyi hedefliyor.

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