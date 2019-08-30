TOTAL Oil Türkiye’ye 5 uluslararası ödül
TOTAL Oil Türkiye, pazarlama dünyanın saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 ödül kazandı.
“İki Elin Enerjisi Güzel” ve “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” projeleriyle katıldığı her kategoride ödül kazanan Total Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk ve marka yenileme alanlarında birinci seçilerek “Altın Stevie” ödüllerinin sahibi oldu. Total Oil Türkiye’nin 2018 yılında hayata geçirdiği, işitme engellilere yönelik “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi, topluluk iletişimi alanında “Yılın PR ve İletişim Kampanyası” seçildi ve altın stevie ödülü kazanmaya layık görüldü. “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle akaryakıt sektöründe bir ilke imza atan Total Oil Türkiye, bugün Türkiye çapında bayi ağının yüzde 25’inde, 250’den fazla ön saha satış görevlisi ile işaret dilinde hizmet veriyor. Projenin başlangıcından bu yana günde ortalama 1.500 işitme engelliye Total istasyonlarında hizmet veren marka, yıl sonuna kadar 127 olan istasyon sayısını 150’ye çıkarmak ve işitme engellilerin yüzde 80’ine hizmet verebilir hale gelmeyi hedefliyor.
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