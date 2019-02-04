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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.02.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Topaç: Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçirildi

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Topaç: Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçirildi

TSPB Başkanı Erhan Topaç, "Sektörün geliştirilmesi ve dönüşümü için birlik olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçiriyoruz." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sektörün geliştirilmesi ve dönüşümü için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini belirterek, "Tüm mevzuatı gözden geçirerek, teorik alt yapısını ve pratikteki yansımalarını tartışmakta, güncellemekte ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırlamaktayız." ifadesini kullandı.

TSPB'den yapılan açıklamada TSPB Başkanı Erhan Topaç'ın Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin şubat sayısında yer alan değerlendirmelerine yer verildi. 

Buna göre, sektörün geliştirilmesi ve dönüşümü için birlik olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini aktaran Topaç, "Sermaye piyasalarına gönül vermiş profesyonellerden oluşan bir ekiple tüm mevzuatı gözden geçirerek, teorik alt yapısını ve pratikteki yansımalarını tartışmakta, güncellemekte ve Sermaye Piyasası Kurulu’na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırlamaktayız. Bu çalışmamızı en kısa zamanda tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Topaç, Türkiye'de ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarının devam ettiğini anımsattı. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin kurulması ve konu hakkında inisiyatif sahibi olması sonucu, bu yıldan itibaren İFM çalışmalarının daha da hızlanacağına ve İstanbul'un üst sıralara doğru çıkacağına inandıklarını aktaran Topaç, kendilerinin de Finans Ofisi ile yakın temas halinde olduklarını ve ellerinden gelen tüm desteği sağladıklarını bildirdi. 

Topaç, "Yürüttüğümüz çalışmalar, plan ve projelerin ve bunların sonucunda piyasaya sunduğumuz önerilerin nihai amacı doğrultusunda Türkiye'de sermaye piyasalarını olması gereken noktaya getirmek ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için İFM projesinin öncelikli hedefimiz olduğunu her zaman dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

FİNANS MERKEZLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ ELE ALINDI 

Erhan Topaç, TSPB'nin 3 ayda bir hazırladığı Gösterge dergisinin Kış 2019 sayısının yayımlandığını belirterek, bu sayıda birlik tarafından aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden derlenen 2018 yılının 9 ayına ait faaliyet ve finansal verilerine ilişkin incelemelerin yer aldığı bilgisini verdi. 
Dergide ayrıca Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Orta Asya'dan 7 finans merkezinin ortaya çıkış sürecinin irdelendiğini kaydeden Topaç, konuyu tarihsel arka plan ve hükümet politikaları ile ele alarak detaylı bir şekilde incelediklerini bildirdi. 

Öte yandan, açıklamada verilen bilgiye göre, TSPB ve ihracatçı birlikleri iş birliği ile 2019'da reel sektör şirketlerine yönelik ücretsiz etkinlikler kapsamında, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli düzenleneceği bilgisi verildi. 

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