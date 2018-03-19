TOKİ'nin Kayaşehir evleri görücüye çıktı

2 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını söyleyen Turan, "Orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik proje. TOKİ’nin son 4 yılda uygulamaya çalıştığı yatay mimari konseptiyle inşa edilen mahalle dokusunu hayata geçiren proje. 1+1,2+1, 3+1 ve 4+1 daireli konutlarından oluşuyor. Vatandaşlarımız Halk Bankası’na 5 bin lira peşinat yatırarak müracaat edebilecekler. 25 Nisan günü noter huzurunda kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Dairlerimiz 160 bin liradan başlayarak 4+1 en büyük dairemiz 600 bin liraya çıkıyor. Konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 liradan başlayacak" diye konuştu.

’MAHALLE KONSEPTİ’ İLE GELİŞTİRİLDİ

605 konutluk projenin ’mahalle konsepti’ ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, Kayaşehirde satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. İçerisinde çarşısı, meydanı,camisi, okulu var. Hem yetişkinler hem de çocuklar için spor alanları ve park alanları birde sosyal tesisleri var. Satış ofisi kurduk vatandaşlarımız hem gelip bilgi alabilirler, hem de örnek daireyi gezebilirler. Talep sayıdan çok fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.

TOKİ DAR GELİRLİ VATANDAŞA SİLİVRİ’DE KONUT İNŞA EDECEK

"Bu yıl içerisinde dar gelirli vatandaşlarımız için Silivri’de 28 Mart’ta ihalesini yapıyoruz" diyen Turan, "Bin 400 adet konut inşaatına başlıyoruz. Bu konutların kura çekilişlerini eylül, ekim gibi yapacağız. Yine Kayabaşı ve Hoşdere bölgesinde bin 500’e yakın konutun da bu yıl içerisinde kura çekilişini yapacağız" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir diye konuştu.





