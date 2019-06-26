TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz
GeriEkonomi TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İsmail SAYMAZ
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz

Düzce depreminde evsiz kalan 234 kiracı aile ‘Umut Evleri’ adlı sosyal konut projesini tamamlamak için Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) kredi istemiş TOKİ, başvuruyu reddedince mahkemeye başvurmuşlardı.

Birleşmiş Milletler Habitat Ödülü’ne layık görülen Umut Evleri sakinlerinin başvurduğu Bolu İdare Mahkemesi de, depremzedeleri haklı bularak, ret kararını iptal etmişti. Buna rağmen depremzedelere kredi vermeye yanaşmayan TOKİ, karara yeniden itiraz etti. TOKİ’nin dilekçesinde 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bünyesinde, imkanlar nispetinde kredi verilmesi için kurulan fonun 2000’de yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait yetkilerin 2007’de TOKİ’ye devredildiği anlatılarak, devirden önce kaldırılan fondan kredi vermenin mümkün ve hukuka uygun olmayacağı savunuldu. Fon kaldırılmasa bile maddede “imkanlar nispetinde” denildiği ve zorunluluk olmadığı ileri sürüldü. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1966 yılını izleyen birkaç yıl yalnızca bazı büyükşehirlerde bireysel nitelikte arsa tahsis edilenlere kredi verdiği, bu uygulamanın sürdürülemediği, kooperatif üyelerine hiç kredi verilmediği hatırlatıldı. Ailelerin hukuk danışmanı Avukat Erbay Yucak, “Bu arsayı tahsis eden TOKİ’nin kendisi. Karara itiraz etmelerinin anlaşılır tarafı yok. Bu insanlar zaten 18 yıldır yeterince mağdur edildi. Bu hukuksuzluğu devam ettirmenin hukuken ve vicdanen anlamı yoktur” dedi.

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan
Turistler en çok buralardan 'post' attı! Türkiye'den 4 yer listede
THY’nin ilk ’rüya uçağı’ yarın İstanbul’da! İsmi için anket başlattı
Pamukkale sanılıyor ama değil... Nerede olduğunu duyduğunuzda çok şaşıracaksınız