TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz
Düzce depreminde evsiz kalan 234 kiracı aile ‘Umut Evleri’ adlı sosyal konut projesini tamamlamak için Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) kredi istemiş TOKİ, başvuruyu reddedince mahkemeye başvurmuşlardı.
Birleşmiş Milletler Habitat Ödülü’ne layık görülen Umut Evleri sakinlerinin başvurduğu Bolu İdare Mahkemesi de, depremzedeleri haklı bularak, ret kararını iptal etmişti. Buna rağmen depremzedelere kredi vermeye yanaşmayan TOKİ, karara yeniden itiraz etti. TOKİ’nin dilekçesinde 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bünyesinde, imkanlar nispetinde kredi verilmesi için kurulan fonun 2000’de yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait yetkilerin 2007’de TOKİ’ye devredildiği anlatılarak, devirden önce kaldırılan fondan kredi vermenin mümkün ve hukuka uygun olmayacağı savunuldu. Fon kaldırılmasa bile maddede “imkanlar nispetinde” denildiği ve zorunluluk olmadığı ileri sürüldü. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1966 yılını izleyen birkaç yıl yalnızca bazı büyükşehirlerde bireysel nitelikte arsa tahsis edilenlere kredi verdiği, bu uygulamanın sürdürülemediği, kooperatif üyelerine hiç kredi verilmediği hatırlatıldı. Ailelerin hukuk danışmanı Avukat Erbay Yucak, “Bu arsayı tahsis eden TOKİ’nin kendisi. Karara itiraz etmelerinin anlaşılır tarafı yok. Bu insanlar zaten 18 yıldır yeterince mağdur edildi. Bu hukuksuzluğu devam ettirmenin hukuken ve vicdanen anlamı yoktur” dedi.
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