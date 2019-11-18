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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

TOKİ'den Erzincan'a 196 konut

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TOKİ'den Erzincan'a 196 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzincan’ın Çukurkuyu mahallesine inşa edilecek olan 196 konutun ihalesi yapıldı.

Erzincan merkez Çukurkuyu mahallesine TOKİ tarafından 196 konut yapılacak. İkinci etapta inşa edilecek konutların ihalesi gerçekleşti. 2+1 ve 4+1 şeklinde yapılacak olan konutları vatandaşlara taksit imkanı ile sahip olabilecekler. Konutların modern mimari üzerine inşa edileceğini belirten milletvekilleri yaptıkları açıklamada kamu yatırımlarının takipçisi olduklarını belirttiler.

Karaman ve Çakır’ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır yapılan ihaleyle ilgili olarak yaptıkları yazılı açıklamada; “ Erzincan’da devam eden ve yapılacak olan kamu yatırımlarının yakından takipçisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün TOKİ tarafından Erzincan’ın Çukurkuyu mahallesinde ikinci etapta inşa edilecek 196 konutun ihalesi gerçekleştirildi. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca sosyal tesis, ticaret merkezi, büfe ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işleri yer alıyor. Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin+2 ve zemin+3 olacak konutların 36’sı 2+1, 160’ı ise 4+1 planda yapılacak. Vatandaşlarımız taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Modern mimari ve geleneksel mimarinin yansıtıldığı projede; her konut için geniş bir bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Hak sahiplerimize ve Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olsun”

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