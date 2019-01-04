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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.01.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

TOKİ'den dar gelirlilere güzel haber

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TOKİ'den dar gelirlilere güzel haber

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: “Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almasını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli sayıda konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız. Ocak ayında 3 Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almasını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli sayıda konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. TOKİ'nin Türkiye'nin kurumsal bir başarı hikayesi olduğunu belirten Bulut, “Avrupa, Orta Doğu, Afrika olmak üzere TOKİ büyüklüğünde bugün konut üreten başka bir devlet veya özel sektöre ait bir kurum ya da kuruluş yok” ifadelerini kullandı. “TOKİ, şehirlerin yenilenmesinde, gelir düzeyi düşük ve dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasında çaba sarf eden önemli bir kamu kuruluşudur” diyen Bulut, şöyle devam etti:

“Türkiye genelinde toplam 837 bin konut ürettik. Bunun yüzde 85’i sosyal konut niteliğinde. Son zamanlarda bu oranı daha da yükseklere taşıyarak, yüzde 95 oranlarına çıkararak sosyal konut üretmedeki rakamı yükseltmenin sevincini yaşıyoruz. Hedefimiz yüzde 100 sosyal konut üretecek duruma gelmek. TOKİ bugüne kadar 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 adet ticaret merkezi tamamladı. 206 tane kamu hizmet binası, 19 stadyum, yaşam merkezi ve huzur evi yaptık. 14 bin 541 adet sosyal donatıyı bu süreç içerisinde tamamladık. 2018'de toplam 53 bin konutun satışını gerçekleştirdik. 43 bin konutun da vatandaşlarımıza teslimini sağladık. Türkiye genelinde TOKİ'nin brinci el konut satışındaki oranı yaklaşık yüzde 7,5 civarındadır. Kalan kısmıysa tamamen özel sektörde. Yüzde 92,5’lik kısmı özel sektör tarafından yapılıyor. Son 15 yıl içerisinde TOKİ'nin toplam yapmış olduğu yatırım 150 milyar TL civarında.”

“OCAK AYINDA 3 MİLLET BAHÇESİ'NİN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

TOKİ'nin Millet Bahçelerinde de aktif olarak görev aldığına dikkat çeken Bulut, şu anda 14 Millet Bahçesi'nin de proje çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, “Türkiye’nin yeni gündemi Millet Bahçeleri. Millet Bahçeleri de TOKİ dışında tutulmadı. TOKİ, Millet Bahçelerinde de aktif olarak görev almış durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte 28 ilde yaklaşık 25 milyon metrekarelik alanda 52 Millet Bahçesi'nin çalışmaları yürütülmekte. Ocak ayında 3 Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul-Pendik, Batman ve Elazığ'ın ihaleleri gerçekleşecek. Şubat ayındaysa Sakarya, Eskişehir, Kayabaşı, Samsun ve Ankara olmak üzere 5 adet yeni Millet Bahçesi'nin daha ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda 14 Millet Bahçesi'nin de proje çalışmalarını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“TOKİ OLARAK BU MODÜLER DUVAR DENİLEN SINIRDA KAÇAK GEÇİŞLERİ ÖNLEYECEK BETONARME DUVARLARI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ”

Bulut, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 17,5 milyarlık ihale gerçekleştiğini ve şu anda 59 ilde, 134 ilçede 163 kentsel dönüşümün devam ettiğini kaydetti. Sınır duvarlarında 820 bin metrelik bir güvenlik duvarı olduğunun altını çizen Bulut, “Bunun sadece duvar olan engel kısmı ve oradaki kapı ve kulelerle ilgili kısımları biz yapıyoruz. Yüksek teknolojiyle sınır güvenliğini sağlayan diğer elektronik kısım Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor. TOKİ olarak bu modüler duvar denilen sınırda kaçak geçişleri önleyecek betonarme duvarları tamamlamış durumdayız. Çok az bir kısım kaldı. Bunu da tamamlayınca sınırlarımızdaki kaçak geçişlerin önüne geçilmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da terörden zarar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte 19 bin 782 konutluk bir ihale gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bulut, “Konutların da yavaş yavaş teslimleri başladı. TOKİ olarak bu konutlara ilave toplamda o bölgede 23 bin 247 konut üretmiş olduk. Orada terörden zarar gören vatandaşlarımıza teslim edilecek” dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, doların yükselişinden sonra bazı firmaların doları 8 civarı baz alması fakat dolarda yaşanan düşüşten sonra bu fiyatta herhangi bir değişime gitmemeleri sorusuna, “Çok önemli bir süreçten geçti Türkiye. Türkiye’deki piyasalardan kaynaklanan bir durum değildi. Bundan da Türkiye yavaş yavaş kurtulmaya başladı. Bu süreçte bizim bir, iki işimiz hariç bir sıkıntı yaşamadık. Bu fiyatlamayı bizim sektördeki çalışanlar yapmadı. Onlar da o savaşın içerisinde yer alarak bu savaşı verdiler. Artış yaşandı ama biz bu seviyedeki artışı hiç görmedik” yanıtını verdi.

Bulut, “Çevre Bakanı açıkladı, TOKİ'de ön ödemeli sertifika alınacaktı diye. Bu konut alımı nasıl olacak?” sorusuna ise, “Çevre ve Şehircilik Bakanı TOKİ’nin neler yapabileceğini bildiği için böyle bir çalışmanın içine girmemizi istedi. Önümüzdeki süreçte önemli bir konut satışı hedefimiz var. Önemli bir kısmı dar gelirliler için olacak. Bunu üretmek kolay ama vatandaşımız buna nasıl rahat ulaşabilir diye bunun yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Konut taksitlerinin belli bir kısmının ödemeleri yapılacak. Belli bir birikim o döneme kadar yapılınca vatandaşın da peşinattan sonra kalan taksitleri azalmış olacak. Bu taksitleri de en aza indirgeyecek şekilde TOKİ'nin yetkileri çerçevesinde maliyetleri düşürebilecek tüm unsurları bu projelere dahil etmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almasını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli sayıda konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız” yanıtını verdi.

 

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