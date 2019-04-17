TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi
GeriEkonomi TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
17.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi

TOKİ kura çekilişi için gözler kurumun yapacağı duyuruya çevrildi. Dört aşamada tamamlanacak TOKİ başvuruları, kurumun yapacağı duyurunun ardından kura çekilişi ile devam edecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, binlerce vatandaşın başvuru işlemini gerçekleştirdiği kura sonuçları Ankara, Bursa, İstanbul ve diğer illerde ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

TOKİ kura çekilişi ve sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Türkiye genelinde 50 bin adet inşa edilen TOKİ konutları için başvuru sayısının 650 bin civarında olarak açıklandı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde merak edilen TOKİ kura çekilişi ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bazı bilgiler

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'de kura süreci için geri sayım başladı.

Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti. 

Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti.

Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erecek. 

Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, 19 Nisan sonrasına denk gelecek kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.

KONUTLAR YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

TOKİ KONUTLARI 36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda kazanan belli oldu! Hangi otomobil kaç puan aldı?

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 17 Nisan güncel dolar kuru

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?

‘Türkiye’ye yatırım yapan daha da mutlu olacak’