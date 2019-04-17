TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Gözler o güne çevrildi
TOKİ kura çekilişi için gözler kurumun yapacağı duyuruya çevrildi. Dört aşamada tamamlanacak TOKİ başvuruları, kurumun yapacağı duyurunun ardından kura çekilişi ile devam edecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, binlerce vatandaşın başvuru işlemini gerçekleştirdiği kura sonuçları Ankara, Bursa, İstanbul ve diğer illerde ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
TOKİ kura çekilişi ve sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Türkiye genelinde 50 bin adet inşa edilen TOKİ konutları için başvuru sayısının 650 bin civarında olarak açıklandı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde merak edilen TOKİ kura çekilişi ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bazı bilgiler
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ'de kura süreci için geri sayım başladı.
Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti.
Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erecek.
Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, 19 Nisan sonrasına denk gelecek kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.
KONUTLAR YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK
TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.
TOKİ KONUTLARI 36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak.
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