TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş başladı! 685 konut sahibini buluyor!
TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş sonuçları, 28 Haziran Cuma günü canlı yayın ile takip edilebilecek. Toplam 685 konutun sahibini bulacağı TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ile kurumun sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İşte, TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ve diğer kuralar hakkında detaylı bilgiler
TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları, canlı yayın ile açıklanmaya devam ediyor. Bölgede ikamet etmek isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul kura çekilişinin sonuçları, noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından erişime açılacak. İşte, TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişinin canlı yayını ve detaylı bilgiler
TOKİ SİLİVRİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ VE SONUÇLARI
TOKİ İstanbul kura çekilişi, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da başladı. Öncelikli çekiliş hakkı, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler, Engelliler, Emekliler ve Diğer alıcılar sıralamasıyla devam edecek. Çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Canlı yayın linki az sonra buraya eklenecektir.
İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN FORMU NASIL OLACAK?
İnşa edilecek olan konutlar, 2+1 nitelikli 343 adet, brüt 85,00 m2 ve 3+1 nitelikli 342 adet, brüt 128,00 m2 olarak gerçekleşecek.
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