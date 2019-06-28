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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.06.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş başladı! 685 konut sahibini buluyor!

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TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş başladı! 685 konut sahibini buluyor!

TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş sonuçları, 28 Haziran Cuma günü canlı yayın ile takip edilebilecek. Toplam 685 konutun sahibini bulacağı TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ile kurumun sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İşte, TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ve diğer kuralar hakkında detaylı bilgiler

TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları, canlı yayın ile açıklanmaya devam ediyor. Bölgede ikamet etmek isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul kura çekilişinin sonuçları, noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından erişime açılacak. İşte, TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişinin canlı yayını ve detaylı bilgiler

TOKİ SİLİVRİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ VE SONUÇLARI

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da başladı. Öncelikli çekiliş hakkı, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler, Engelliler, Emekliler ve Diğer alıcılar sıralamasıyla devam edecek. Çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Canlı yayın linki az sonra buraya eklenecektir.

İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN FORMU NASIL OLACAK?

İnşa edilecek olan konutlar, 2+1 nitelikli 343 adet, brüt 85,00 m2 ve 3+1 nitelikli 342 adet, brüt 128,00 m2 olarak gerçekleşecek.

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