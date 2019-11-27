TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı
GeriEkonomi TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
27.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. etabında hak sahibi olan vatandaşların fiyat indirimi talebine duyarsız kalmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kez gittiği Ankara’dan müjdelerle döndü. Başkan Çerçi TOKİ’nin fiyatlarda yüzde 8 indirim uygulayacağını, 3+1 dairelerde hak sahiplerinin dairelerini isterlerse 180 ay vade ile alabileceğini duyurdu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Yunuskent Toplu Projesinin 2. etabında hak sahibi olan vatandaşların konut fiyatlarında indirim yapılması yönündeki talebine duyarsız kalmadı. Ankara'da Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile görüşen Belediye Başkanı Çerçi, Manisa’ya müjdelerle döndü. Görüşmeler sonrasında TOKİ’nin 2+1, 3+1 dairelerin fiyatlarında yüzde 8 indirim uygulayacağını dile getiren Dr. Mehmet Çerçi, 3+1 dairelerde de hak sahiplerinin 120 ay olan vade süresini 180 aya uzatabileceğini ifade etti.

SÖZLEŞME TARİHİ DE 2 OCAK TARİHİNE ÖTELENDİ

2. etabın 748 konuttan oluşan ilk kısmında sözleşme tarihinin de 1 ay ötelendiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, “Bildiğiniz gibi geçen haftadan bu yana kıymetli milletvekilllerimiz ile beraber Ankara’da temaslarda bulunduk. Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürümüz Hakan Yılmazbaş ile birlikte yeniden Ankara’ya gittik. Sağ olsunlar milletvekillerimiz Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal da TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaretimizde eşlik ettiler. Hak sahiplerimizin yaşadığı sıkıntıları TOKi Başkanımıza ilettik. Kendisi taleplerimizi dinledi, konuyla ilgileneceklerini belirtti. Bu gün itibariyle karar çıktı. Bize de bunu tebliğ ettiler. Bugün itibarı ile 3+1 ve 2+1 konutlarımızda yüzde 8 indirime gidildi. 3+1 konut alan hak sahiplerimizin ödeme süresi 120 ay ile sınırlıydı, bu de 180 aya çıkıyor. Bu düzenleme ile birlikte 2. Etabın ilk kısmının sözleşme süresi de değişti. 2 Aralık itibariyle başlayan sözleşme süresi 2 Ocak tarihine ertelendi. Vatandaşlarımız bu süre zarfında hazırlıklarını yapar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İmkanlar ölçüsünde azamisini yapmak için gerek bizler gerek milletvekillerimiz, gerek TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve başkan yardımcısı ellerinden gelen gayretleri gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla indirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlarımız da olabilir. Ama imkanlar ölçüsünde yapılanın bu olduğu bize iletildi. Şimdiye kadar ev sahibi olmamış, olamamış bir umut ile TOKİ’den ev sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle