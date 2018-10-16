TOKİ 232 iş yeri ile 104 konutu satışa çıkardı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
16.10.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

TOKİ 232 iş yeri ile 104 konutu satışa çıkardı

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TOKİ 232 iş yeri ile 104 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 25 ilde 232 iş yeri ile 9 ilde 104 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

AÇIK Artırma 31 Ekim 2018, Çarşamba günü, konutlar için saat 10:00’da, iş yerleri için ise 14:00’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

 

KURASIZ KİRA ÖDER GİBİ KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Açık arttırmaya katılacak alıcılar, 9 ilde satışa sunulan 104 konuta başvuruda bulunabilecek.

İstanbul Esenler’de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışa sunulan 7 adet 2+1 nitelikli konut 281 bin TL’den başlayan fiyatlar ile “Açık Arttırma Yöntemi” ile satılacak. Konutlar yüzde 25 peşin 120 ay vade satılacak. Açık arttırma sonucu konut alacak vatandaşlara konut hemen teslim edilecek.

Ankara Keçiören’de Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi kapsamında inşa edilen 73 adet 3+1 ve 4+1 nitelikli konutlar 84 bin TL’den başlayan fiyatlar, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri açık arttırmaya sunulacak.

Alıcılar Şanlıurfa Merkez’de satışa sunulacak 9adet 2+2 ve 1+11 nitelikli konutlara ise 85 bin TL’den başlayan fiyatlardan alabilecek. Teslim süresi 36 ay konutlar yüzde 25 peşin 180 ay vade ödeme yöntemi ile satılacak.

Alıcılar ayrıca, Afyonkarahisar, Bolu, Kırıkkale, Konya, Muğla ve Trabzon şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 120 ay, yüzde 25 peşinat 180 ay, yüzde 50 peşinat 60 ay vade seçenekleri ile alabilecek.

 

KİRA ÖDER GİBİ İŞYERİ VE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine  yüzde 15 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 60 ay, yüzde 30 peşin 120 ay, %50 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecekler.

İşyerlerinden bazıları ise şu şekilde;

İstanbul Bahçeşehir’de 33-60 metrekare arasında 3 işyeri 490 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 15 peşin 120 ay vade ile satılacak.

İstanbul Üsküdar’da 69-150 metrekare arasında 7 işyeri  683 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak.

Ankara Altındağ’da 54 14-2500 metrekare arasında 54 işyeri 79 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 50 peşin 60 ay vade ile satılacak.

Alıcılar satışa sunulan konut ve işyerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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