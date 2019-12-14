TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ konut başvuru şartları nedir?

Dar gelirli aileler için sunulan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. Proje kapsamında 81 ilde inşaya başlayacak olan TOKİ, 100 bin sosyal konut başvurusu için şartları duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut proje başvurusu nasıl yapılır ve aranan şartlar neler olacak? İşte, 2+1 ve 3+1 evlerin oturma planları ile TOKİ başvuru şartları bilgisi

TOKİ'nin dar gelirli aileler için inşa ettiği 100 bin sosyal konut için başvuru şartları merakla beklenirken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, dar gelirliler için 100 bin sosyal konut başvurusu hangi illerde yapılabilecek? İşte, illerin nüfusuna göre değişkenlik gösteren TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi hakkında başvuru şartları ve detaylı bilgiler

TOKİ'NİN 100 BİN SOSYAL KONUTLARI KAÇ ADET İNŞA EDİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokolle birlikte başlayan TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi, İstanbul'da 10 bin, Ankara'da 4 bin, İzmir'de 3 bin 500 olarak inşa edilecek. Sosyal konut İnşa edilecek diğer illerdeki sayıları görüntülemek için lütfen sonraki sayfalardaki görseli detaylıca inceleyiniz.

Peki, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar...

TOKİ'nin dar gelirliye 100 bin konut başvurusu için süreç 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Başvurudaki en önemli kriterle şu şekilde olacak;

T.C. Vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde son 1 yıl boyunca ikamet ediyor olmak (3+1 konutlar hariç),

Daha önce TOKİ'den konut satın alınmamış olması,

Kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması,

Hane halkı gelirinin İstanbul için 6 bin lira, diğer şehirler için 5 bin 500 liranın üzerinde olmaması,

25 yaşın üzerinde olunması

İstanbul'da oturan ve hanelerine 6 bin liradan fazla kazanç giren vatandaşların başvuruda bulunamayacağı TOKİ'de, diğer illerde ise bu limit 5 bin 500 TL olacak.

Her il için ayrılan evlerin belirli bir kısmı şehit aileleri, engelliler ve emekliler için ayrılacak. İşte, o konuda bazı bilgiler;

TOKİ'nin dar gelirlilere sosyal konut projesi, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi kategorilerden oluşacak. Bu kategoriler şu şekilde olacak;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Aylık en fazla 5 bin 500 liralık aile gelirine sahip olan vatandaşların başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için konut alınacak ilde en az 1 yıl ikamet edilmesi, daha önce TOKİ'den ev alınmamış olunmaması, başvuran kişiye eşine ve velayetindeki çocuklara ait tapu olmaması önem arz edecek.

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.

Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.

Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.

İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.