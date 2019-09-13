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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.09.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Tofaş çalışma sürelerini değiştirdi

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Tofaş çalışma sürelerini değiştirdi

Tofaş bazı hatlarda Ekim ve Kasım aylarında üretime ciddi oranda ara verecek.

Otomotiv sektöründeki daralma sebebiyle Tofaş otomobil fabrikası Ekim ve Kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacak.
Tarihinde ikinci kez en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'a varan oranda ayın en yüksek artış oranına ulaşan otomotiv sektörü, iç pazarda sıkıntılı günler yaşıyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daraldı.

Bu yaşananlar, ellerinde stokları artan otomobil fabrikalarını da planlarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Otomotiv devi Tofaş ise ilk tedbiri açıkladı. Alınan bilgiye göre, Tofaş bazı hatlarda, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4 gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise üretime ara verilmesi planlanıyor. Fabrikanın planlamasında üretim öngörülerinde de düşüş olduğu ifade ediliyor.

AĞUSTOS AYINDA DA 21 GÜN ÜRETİM YAPILMAMIŞTI

Tofaş Fabrikası'nda yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapılmamıştı.

Türkiye'nin 4. büyük sanayi kuruluşu olan ve yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika, 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapmıştı. Nisan ayında ise Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 3 vardiya olan çalışma sistemi 9 bin işçiden 7 bine düşünce 2 vardiyaya inmişti. Ayrıca 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların da yerine işçi alınmadı.

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