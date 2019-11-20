TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası
GeriEkonomi TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası

300 bin üye, 1,5 milyon çalışan ve ailelerinden oluşan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak.

Sigorta Cini, Demir Sağlık ve Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) iş birliği ile geliştirilen "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", sektördeki 300 bin KOBİ ile 1,5 milyon çalışan ve ailelerine özel olarak sunulacak. İş birliği kapsamında 300 bin üye, 1,5 milyon çalışan ve ailelerinden oluşan TOBFED üyeleri, "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak.

Kampanyadan yararlanmak için TOBFED üyelerinin Sigorta Cini mağazalarını ziyaret etmesi ya da web sitesindeki talep formunu doldurup göndermeleri yeterli olacak. İş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe tüm iş kollarında çalışan arkadaşlarını ve ailelerini "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile sağlık konusunda desteklemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Demir Sağlık ve Sigorta Cini işbirliğiyle başlattığımız kampanya ile TOBFED üyelerine özel paket kapsamında pek çok avantaj sunuyoruz. Tüm üyelerimizin aileleri ile birlikte bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz. Çünkü sağlık, her şeyin başında gelir. Arabamız bozulsa masrafını öder yaptırırız ama sağlık konusunda maalesef böyle bir şansımız yok. Hasta olmasak bile düzenli muayenelerimizi yaptırmalıyız. Soğuk havalarda çalışanlar ve kimyasallarla temas eden sektör çalışanlarımız için TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası büyük bir şans. Sigorta Cini ve Demir Sağlık ile birlikte geliştirdiğimiz ürün ile TOBFED üyelerine pek çok alanda avantaj sağlamayı hedefliyoruz."

 "ÖNCELİĞİMİZ, TOBFED ÖRNEĞİNDE OLDUĞU GİBİ İHTİYAÇ ODAKLI ÜRÜNLER ÇIKARMAK"
Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara da 200'den fazla acente, 1800'den fazla anlaşmalı kurum ağı ve 150 binden fazla poliçe sahibi ile özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlığı, yabancı sağlık, acil sağlık, kritik hastalıklar gibi her türlü sağlık sigortası ürününde ve ayrıca hayat sigortası ürünlerinde uzmanlaşmış olan Demir Sağlık olarak her zaman vatandaşların yanında olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hodara, TOBFED Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı, tüm TOBFED'liler ve ailelerinin kullanabileceğini belirterek, uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen kurumlarına ve Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşlara sağlık ve hayat sigortası çözümleri sunduklarını, her geçen yıl gerek kurumsal gerekse bireysel sigortalı sayısını artırdıklarını anlattı. Yenilenen vizyonu ve imajıyla yapılmayanları yapan, denenmeyenleri deneyen, cesur, dinamik ve sektörde fark yaratan bir şirket olarak büyümeyi sürdürdüklerini kaydeden Hodara, "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, yine TOBFED örneğinde olduğu gibi ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak ve daha geniş kitlelerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olacak." dedi.

"300 BİN KOBİ VE 1,5 MİLYON ÇALIŞANA SAHİP ORGANİZASYONU DOĞRU BİR KANAL OLARAK GÖRDÜK"
Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise sağlık konusunun Türkiye'de çok önemsenen ancak fazlasıyla ihmal edilen bir alan konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Acenteliğini yaptığımız Demir Sağlık ile özel bir proje hayata geçirdik ve TOBFED üyelerini tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına aldık. Tamamlayıcı sağlık sigortasını ve faydalarını anlatmak için TOBFED gibi 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon çalışana sahip bir organizasyonu doğru bir kanal olarak gördük. Sigorta Cini olarak mağazalarımız, web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden çoklu kanal yapımızla hizmet veriyoruz. Web sitemiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla 7/24 hizmet verirken, fiziki olarak da 19 şehirde 41 mağazamız ile müşterilerimize her kanaldan ulaşıyoruz. Bu özel ürün ile hem KOBİ'lere hem çalışanlara hem de onların ailelerine ulaşabilme fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle