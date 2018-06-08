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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
08.06.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

TMSF'den çok önemli 'döviz' açıklaması

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TMSF'den çok önemli 'döviz' açıklaması

TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini bildirdi.

Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güven büyük önem arzetmektedir. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir.

1.6 MİLYAR TL'YE DENK GELİYOR

Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı almıştır.

Alınan karar kapsamında Kurumumuz, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL’ye karşılık gelen Döviz cinsinden mevduatını Türk Lirasına çevirecektir."

 

 

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