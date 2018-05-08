TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
REUTERS
08.05.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması

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TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Dumankaya'da 8 bin kişinin mağduriyetini çözüyoruz. Alman firma ile anlaşmak üzereyiz. Mağduriyetler 10 gün içinde bitecek" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'de Boydak Holding'in faaliyetlerine yönelik basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervizimi büyütmemizi sağladı, 34.7 milyar TL'lik rezervimiz var bu rezerv Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var; 23 milyar dolar tahsilat sağladık. Elimizde 960 şirket var, aktif büyüklüğü 50.3 milyar TL, bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz; TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü.

Büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini bekliyoruz; 2018'de özellikle bunlarla ilgili kararları bekliyoruz.

Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var. Dumankaya ve Fi-Yapı'da; konsantrasyonumuz bunları çözmek. Seçim öncesi bu mağduriyetlerle (inşaat) ilgili adım atmış olacağız

Yurtdışı kaynaklı Alman tandaslı bir grup bu inşaat şirketlerindeki tamamlanmamış inşaatları tamamlamayı taahhüt etti. Yarım kalan inşaatlarla ilgili anlaşmada son aşamadayız, 10 gün içinde aksiyon alacağız.

Dumankaya'da yarım kalan 4 proje var toplamda iki grupta 8,000 mağdur var, mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik. Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B planımız var, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız." 

 

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