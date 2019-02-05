TMB'den inşaat sektörü analizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTMB'den inşaat sektörü analizi
GeriEkonomi TMB'den inşaat sektörü analizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.02.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

TMB'den inşaat sektörü analizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TMB'den inşaat sektörü analizi

Türkiye Müteahhitler Birliği: "Uluslararası müteahhitlik pazarı büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyelerine çıkması öngörülüyor. Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB), uluslararası müteahhitlik pazarı büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyesine çıkmasının öngörüldüğü belirtilerek, "Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

TMB'den yapılan açıklamada, Birliğin "2019'a Girerken Dünya Yeniden mi Şekilleniyor?" adlı analizindeki verilere dikkat çekildi.
Küresel ve ulusal ekonominin yanı sıra inşaat sektörüne ilişkin tüm verilerin değerlendirildiği analizde, son günlerde özellikle ABD Merkez Bankasının (FED), faizleri beklendiği hızda artırmayacağı algısının etkisiyle yabancı fonların artan ilgisinden Türkiye'nin de olumlu yararlanmaya başladığı belirtildi. Analizde, kriz yönetimi konusunda deneyimi ve esnek özel sektörüyle Türk ekonomisinin bu zorlu süreci de atlatmasının beklendiği vurgulandı.

Yaşanan tüm jeopolitik risklere ve ticaret savaşlarına rağmen Türk firmalarının, geçen yıl yurt dışında 19,9 milyar dolarlık taahhüt projesi üstlendiği hatırlatılan analizde, bugüne kadar 123 ülkede alınan 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Geçen yıl en fazla iş üstlenilen ilk 3 ülkenin Rusya (yüzde 20), Suudi Arabistan (yüzde 15,5) ve Katar (yüzde 10,4) olduğu aktarılan analizde, şu ifadelere yer verildi:

"İlişkilerin normalleşmesinin ardından Rusya, bu yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizde pazar sıralamasında lider konumuna geri dönmüştür. Rusya'da kısa sürede 2012-2015 yıllarındaki ortalama 5-6 milyar dolar/yıl potansiyel proje tutarına yaklaşılmasının mümkün olacağı öngörülmektedir. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin 2012-2015 döneminde yıllık 30 milyar dolarla en yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir ancak dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle bu rakam, 2016-2017 döneminde 14-15 milyar dolar/yıl mertebesine inmiştir. Yurt dışında yeniden yıllık proje tutarında 20-30 milyar dolar bandına doğru hareket edildiği gözlenmektedir."

 

IRAK İLE YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Irak'ta geçen yılın sonunda kurulan hükümetin, bazı bakanlıklara henüz atama yapılmamasına karşın, ülkenin yeniden imarı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine verdiği önem nedeniyle olumlu bir dönemin başlangıcının sinyallerini verdiğine işaret edilen analizde, mevcut güvenlik sorunlarının aşılmasının, firmalara Bağdat ve çevresiyle Basra başta olmak üzere Irak'ta yeniden iş üstlenilebilme imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Genel ekonomi ve sektöre ilişkin tespitlerin bulunduğu analize göre, uluslararası müteahhitlik pazarının büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyelerine çıkması öngörülüyor ve Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere yükseltilerek yılda 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması amaçlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor