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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/ANTALYA
10.07.2018 - 00:08, Son Güncelleme:

Titanic ve Maya, Mardan Palace için masaya oturdu

Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
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Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
Titanic ve Maya, Mardan Palace için masaya oturdu

Türkiye’de ve yurtdışında farklı konseptlerde 9 oteli bulunan Titanic Hotels ve bünyesinde Ikea Türkiye, Anatolium, Marge gibi markaları bulunduran Maya Holding, borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası’na devredilen Mardan Palace Hotel için harekete geçti.

ANTALYA Kundu’da 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan fakat borçları nedeniyle icralık olan Mardan Palace Hotel için iki şirket devreye girdi. Hürriyet gazetesinin, geçen yıl ağustos ayında rezervasyon kabul işlemleri durdurulan otelin son durumunu “Yazık oluyor” manşeti ile kamuoyuna duyurmasının ardından, Türkiye’de 9 oteli bulunan Titanic Hotels ve bünyesinde Ikea Türkiye’yi bulunduran Maya Holding, borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası’na devredilen Mardan Palace Hotel’in işletmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

TÜM DETAYLAR MASADA
Halk Bankası yetkilileri ve Rus işadamı İsmailov ile özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilen Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün’ün otelin borç durumu, otel alanında gerçekleştirilecek yeni projeler ve ödeme planı ile ilgili tüm detayları gündeme aldığı vurgulandı.

Görüşme sonrası taraflar arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği belirtilirken, Hürriyet’e konuşan Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Aygün, “Böyle önemli bir yatırımın bu şekilde atıl kalmasına izin verilmemeli. Bu nitelikteki bir tesisin kapalı kalması Türk turizmi için çok büyük bir yara. İnşallah bu tablo çok kısa süre içerisinde düzelecek” dedi.

Görüşmelerin son aşamaya geldiğini vurgulayan Aygün, şöyle dedi: “Biz kendi profesyonellerimizle birlikte bu tesisi inceleyip yanlış atılan tüm adımları tespit ettik. Bu tespitler doğrultusunda da akılcı bir proje hazırladık. Bu hazırlığımızı da Telman Bey’le, avukatlarla konuştuk. Halk Bankası ile de görüşmelerimiz tamamlandı. Bu hafta içinde her şey netleşir.”

BORCU KAPATMAK İSTİYORUZ
Maya Holding’in yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Maya Holding CEO’su Sadrettin Akyıl, “Telman İsmailov ile patronumuz Mehmet Emin Bey ortak oldu. Halk Bankası’yla da görüşmelerimiz sürüyor. Tesise de (Mardan Palace) girip çıkıyorum. Şu an için bir sıkıntı yok. Süreci sonuçlandırmak için prosedürleri çözmeye çalışıyoruz. Bugün birçok şey daha net hale gelecek. Titanic Hotels de devrede. Ancak onlar kiralamayı düşünüyor. Biz ise borcun tamamen kapatılması ve işletmeyle ilgileniyoruz” diye konuştu.

Hürriyet, geçen yıl ağustos ayında rezervasyon kabul işlemleri durdurulan otelin son durumunu “Yazık oluyor” manşeti ile kamuoyuna duyurmuştu. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, “Biz de tesisin turizme kazandırılmasını istiyoruz” demişti.

Eşsiz mimariler

MARDAN Palace, tamamen İstanbul şehrinin minyatürünü andıran mimarisi ile bünyesinde Dolmabahçe Binası, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış Anadolu Yakası, Avrupa yakası, Kız Kulesi ve 16’ıncı yüzyılda Leonardo Da Vinci tarafından tasarlanmış ancak uygulamaya geçirilememiş bir hayal olan Galata Köprüsü’nün emsallerini barındırıyor. Otelde ayrıca İstanbul Boğazı şeklinde tasarlanmış 16 bin metrekarelik açık yüzme havuzu bulunuyor.

Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
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