Titanic Mardan nisanda açılıyor
Antalya Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan fakat borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası’na devredildikten sonra faaliyetlerine son verilen Mardan Palace Hotel, Titanic Mardan Palace adıyla 25 Nisan’da yeniden hizmete açılıyor.
Hazırlıkların büyük bir hızla devam ettiğini kaydeden Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan bu tesisi yeniden faaliyete geçireceğimiz için heyecanlıyız” dedi. Mardan Palace bünyesinde; 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 oda bulunuyor.
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