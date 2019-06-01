TİSK’in yarışmasında büyük ödül Coca-Cola’nın
TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ni (KSS) 2018 yılında kazanan şirketler belli oldu. Büyük Ödülü Coca-Cola Türkiye’nin “Geleceğin Tarımı” projesi aldı. Ödül alan şirketler arasında Danone, Mercedes-Benz ve Arçelik de yer aldı.
TİSK KSS ödül töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreninin açılışını yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 2014 ile 2018 arasındaki 5 yarışmaya başvuran şirket sayısının 213’e, proje sayısının ise 270’e ulaştığını söyledi. Bu yılki programa yoğun ilgi olduğunu ve 52 başvuru yapıldığını kaydeden Akkol, başvuruların 47’sinin büyük ölçekli şirketlerden, 5’inin ise KOBİ’lerden geldiğini vurguladı. Akkol, “Ödül sahibi şirketlerimizin yürüttüğü bu projelerle 20 milyona yakın insana dokunulmuş oluyor” dedi.
Yarışmada KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ’nin “Sesli Soru Bankası”, Danone Türkiye’nin “İyi ki Annem Çalışıyor”, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin “Her Kızımız Bir Yıldız”, Borçelik Çelik’in “Kadına Güç İş Yok”, Türk Traktör’ün “Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım”, Hacı Ömer Sabancı Holding’in “Sabancı Gönüllüleri Programı” Tofaş’ın “Tofaş Fen Lisesi Yenileşim (İnovasyon) Atölyesi”, Balsu Gıda’nın “Çocuk İşçiliğini Önleme ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” projeleri, ödüle layık görüldü. Bu sene ilk kez verilen girişimcilik özel ödülünü ise Arçelik AŞ “A Ticket For Your Future/Tersine Beyin Göçü” projesi aldı. KOBİ kategorisinde ise, CPM Yazılım’ın “Eğitim İçin Her şey”, Momentum Bilgi Transferleri’nin “Ayna Gönüller/Kırsalda Kadın Eğitimleri” projeleri ödüllendirildi.
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