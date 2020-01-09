TİM ihracatta inovasyon için akademisyenlerle buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'de inovasyonu ve geleceği konuşmak için Türkiye’nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü ve 25 teknoparkın genel müdürleriyle bir araya geldi.



TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye'de inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğine yeni bir bakış açısı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.



TİM, nisan ayında gerçekleşecek etkinlik öncesinde aralarında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in aralarında olduğu 28 üniversitenin rektörü ve rektör yardımcıları ve 21 teknoparkın genel müdürleri ile bir araya geldi ve İnovasyon Haftası 2020 hakkında akademisyenlerin görüşlerini aldı.



Katılımcı rektörler, teknopark ve TTO müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları ile İnovasyon Komitesinin temsilcileri ise Türkiye İnovasyon Haftası 2020 etkinlik içeriğinin zenginleştirilmesi adına görüşlerini dile getirdi.



Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, İnovasyon Haftasını bu yıl kapsamını daha da genişleterek, nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



İnovasyon Haftasını oluştururken akademik camianın da fikirlerine başvurduklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:



“İnovasyon Haftasını planlarken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem veriyoruz ve doğal paydaşlarımız olarak görüyoruz. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor. Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilerinin de aktif katılımları için, kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz. Stantlarda üniversite ve teknokent bünyesinde yapılan projelerden en az bir proje sergilenmesi en büyük temennimiz.”



40 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI



Gülle, hedeflerinin ihracat hacmini katma değer ve teknolojik yoğunluk bakımından artırarak daha nitelikli hale getirmek olduğunu belirterek, “İhracatımızın hacim artışı kadar, katma değer ve kalite olarak da artması, kilogram değerini yükseltirken, fiyat rekabetinin de ötesine geçmemize olanak sunuyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en kapsamlı uluslararası etkinliği haline gelen İnovasyon Haftamız, bu yüzden bizler için büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.



2012 yılından bu yana İnovasyon Haftalarında, firmalardan öğrencilere, üniversitelerden girişimcilere her kesimi aynı çatı altında toplayan bir organizasyonu hayata geçirdiklerini aktaran İsmail Gülle, şunları kaydetti:



“Dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek, uluslararası bir ekosistem oluşturmayı başardık. Küresel ölçekte, alanında uzman çok sayıda konuşmacı ve Türkiye’de inovasyon adına faaliyet gösteren tüm firmalar artık Türkiye İnovasyon Haftası çatısı altında, bir araya gelmeye başladı. 7 yılda, 140’ı yabancı 570’i ise yerli olmak üzere toplam 710 konuşmacıyı misafir ettik. Farklı yıllarda İrlanda, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Fransa ile stratejik ortaklık yaparak ekosistemleri tek bir platformda buluşturduk, olası iş fırsatlarına zemin hazırladık. Her sene 140 üniversitemizden sayıları 3 bine ulaşan İnovaTİM öğrencilerimiz, gönüllü olarak aktif görev aldı. Sadece geçen yılki etkinliğimizde 45’den fazla panel ve konferansa 101 yerli ve yabancı konuşmacıya yer verdik, 40 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yine geçen yılki organizasyonumuz, 30’dan fazla teknopark, teknokent ve üniversitenin katılımıyla gerçekleşti. 6 Sergi ve Enstalasyon izleme imkanına kavuştuk. Bu yıl İnovasyon Haftasını daha geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”