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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.01.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

TİM Başkanı Gülle: 2019’da hedef 182 milyar dolarlık ihracat

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TİM Başkanı Gülle: 2019’da hedef 182 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019da öncelikli hedeflerinin 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu belirterek, "Güçlü olduğumuz 47 ihracat ürününe özel önem ve ağırlık vererek, 1.8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliğinde İhracat 2019 Raporu nu hazırladı. 5 bölümden oluşan raporda; TİMin İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik yılı olarak ilan ettiği 2019da hayata geçireceği İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyinin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol haritasına yer verildi. TİM Başkanı İsmail Gülle raporla ilgili, "Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesi, en büyük gayemiz, Dış Ticaret Fazlası Veren Bir Türkiyedir. Buna da daha çok ihracat, daha nitelikli ihracat ve daha yenilikçi ürünler ile ulaşabiliriz" dedi.

"YENİ PROJE VE STRATEJİLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üzerine yoğunlaşacaklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, bu yıl öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programındaki öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu belirtti ve ekledi: "TİM Kadın Konseyinin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik temel rotamız olacak. Ayrıca, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcanın da sıklıkla dile getirdiği, ihracatta dijitalleşme, blokzincir teknolojisinin dış ticarete uyarlanması, e-ticaretin geliştirilmesi gibi başlıklar da bu yıl gündemimizden düşmeyecek konular arasında yer alacak."

"HEDEFLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 5G YOL HARİTASINDA YER ALACAK"

Her yıl tekrarlanacak olan raporun ilk bölümünde, dünyada ve Türkiyede 2018 yılının analiz edildiğini ve TİMin 2018 yılı faaliyetlerine yer verildiğini ifade eden Başkan Gülle şu konuların altını çizdi: İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler beklediğini inceledik. Dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda öne çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörülerimizi sunduk. Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazırlıkları kendilerine kılavuzluk edecek bulguları paylaştık. Üçüncü bölümde; 2019 yılında ülkemizi neler bekliyor? Ekonomimiz ve ihracatımız nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler etkileyecek? Sorularının cevaplarını aradık. Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda yaşanabilecek önemli gelişmeleri ele alarak, firmalarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi verdik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra TİMin ihracatçılarımızla, ekonomi dünyası ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Raporun son bölümünde ise TİMin 2019 yılı yol haritasını sunduk.

"1,8 TRİLYON DOLARLIK TALEPTEN DAHA FAZLA PAY ALABİLİRİZ"

Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında Türkiye’nin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti: "Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1.8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9.8dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2.8 pay alıyoruz. Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1.8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz.Artık devir, rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil! Devir, rüzgara yön verme devri. Sadece 200 ürün ile başladığımız bu çalışma dahi, ihracatımızın hangi alanlara, hangi pazarlara yoğunlaşması gerektiğini en çarpıcı hali ile ortaya koydu. Bugün başladığımız bu çalışmayı en kısa sürede 1,000 ürün için tamamlayacağız. Söz konusu 1,000 ürün dünya ticaretinin yüzde 84ünü kapsıyor." 

 

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