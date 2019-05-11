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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

TİKA'dan Senegal ve Gambia'da tarımsal kalkınmaya destek

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TİKA'dan Senegal ve Gambia'da tarımsal kalkınmaya destek

TİKA öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün katkısıyla Senegal ve Gambia'nın tarım bakanlıklarından gelen uzmanlara eğitim verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün katkısıyla Senegal ve Gambia'nın tarım bakanlıklarından gelen uzmanlara eğitim verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri, Senegal ve Gambia'dan gelen misafirlere çeltik konusunda 5 günlük eğitim verdi. Eğitim sonunda enstitü konferans salonunda düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik eğitiminde hem uygulamalı hem de arazideki işlemlerle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Yeni teknolojilerin tanıtılması kapsamında çeltik işleme tesislerinin ziyaret edildiğini belirten Tülek, şunları aktardı:
"Önemli olan ülkeler arasındaki tarımsal gelişmeleri hızlandırmak ve desteklemektir. Bu kapsamda çalışıyoruz. Senegal ve Gambia çeltik arazisi açısından çok verimli, fakat modern tarım yapılmıyor. Buralara yeni teknoloji ve yeni çeşitlerin girmesi gerekiyor. Az nüfusları olmasına rağmen kendilerine yetecek üretimi yapamıyorlar. Bu ülkelerde kişi başına 110, 120 kilogram pirinç tüketimi var. Bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla onların pirinç ihtiyacı çok
daha fazla. Örneğin bu Türkiye'de 9, 10 kilogramdır ama onlarda 110, 120 kilogram civarında kişi başına tüketim var. Pirinç onlar için vazgeçilmez ürünlerden biridir."

TİKA Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Tarım Uzmanı Sibel Güneği de Senegal ve Gambia'dan gelen ziraat mühendislerini eğitim kapsamında ağırladıklarını belirterek, "Senegal ve Gambia'da pirinç tüketiminin önemli olduğunu biliyoruz. Çeltik konusundaki tecrübelerimizin ve bilgi birikimlerimizin paylaşılması amacıyla çeltik yetiştiriciliği projesi başlattık. Bu Türkiye ayağıydı. Bundan sonraki aşamamız enstitümüzle Senegal ve Gambia'da çeltik yetiştiriliciliği konusunda Türkiye'nin bilgi birikimini aktarmaktır." dedi.

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