Tiflis’e 17 milyon Euro’luk ‘Anadolu’ çıkarması
Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu’nun fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, yurtdışında hızla büyüyor.
Anadolu Isuzu, Tiflis Belediyesine ait Tbilisi Transport Company’nin açtığı 16.9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesini kazandı. Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te de hizmet vermeye başlayacak olan Isuzu Novociti Life, ağustos ayında başlayacak teslimatlarla birlikte tek seferde Türk otomotiv tarihinin en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atmış olacak.
1 YILDA 3 ÖDÜL
Anadolu Isuzu tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “İlk olarak 2019 yılının ağustos ayında başlayacak olan teslimatlar, yılsonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC’ye gönderilecek ikiyüz adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak. Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı.”
Tiflis şehrinde kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim aşamasında incelemek isteyen eski Milan Futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz 2019’da Isuzu Fabrikasına yaptığı ziyarette araçları yakından görerek beğenilerini iletti.
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