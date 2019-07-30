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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tiflis’e 17 milyon Euro’luk ‘Anadolu’ çıkarması

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Tiflis’e 17 milyon Euro’luk ‘Anadolu’ çıkarması

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu’nun fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, yurtdışında hızla büyüyor.

Anadolu Isuzu, Tiflis Belediyesine ait Tbilisi Transport Company’nin açtığı 16.9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesini kazandı. Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te de hizmet vermeye başlayacak olan Isuzu Novociti Life, ağustos ayında başlayacak teslimatlarla birlikte tek seferde Türk otomotiv tarihinin en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atmış olacak.

1 YILDA 3 ÖDÜL

Anadolu Isuzu tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “İlk olarak 2019 yılının ağustos ayında başlayacak olan teslimatlar, yılsonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC’ye gönderilecek ikiyüz adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak. Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı.”

Tiflis’e 17 milyon Euro’luk ‘Anadolu’ çıkarması

Tiflis şehrinde kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim aşamasında incelemek isteyen eski Milan Futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz 2019’da Isuzu Fabrikasına yaptığı ziyarette araçları yakından görerek beğenilerini iletti.

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