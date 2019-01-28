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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığından fırsatçılara karşı özel talimat

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Ticaret Bakanlığından fırsatçılara karşı özel talimat

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek denetimlerin kapsamını genişletti. Ticaret müdürlüklerince, marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyali incelenecek, ürünlerin fiyat ve miktar bilgileri ilgili defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri yetkilileriyle iş birliği yapılarak denetlenecek.

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek denetimlerin kapsamını genişletti.

Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıların ardından kur bazlı marketlerdeki ürün fiyatları yükselirken, bu durumun kontrol altına alınmasıyla birçok üründe fiyat gerilemeleri görüldü ancak marketlerde özellikle meyve-sebzede fiyat düşüşleri raflara yansımadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, kurdaki hareketi bahane ederek yüksek kar amacıyla fiyatları yükseltenlere tepki geldi. Erdoğan, fırsatçılara yönelik "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, denetimlere daha kapsamlı şekilde devam ettiklerini bildirdi.  AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bakanlığa yapılan başvurularda, son aylarda enflasyon ve faiz oranlarında gerilemeye karşın marketlerde özellikle sebze-meyve fiyatlarında düşüş olmadığı hatta bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artış yaşandığı iddiaları yer aldı.

Bu iddiaları değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine yeni bir talimat gönderdi. Söz konusu talimatta, ağustosta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapanlara karşı denetim yapılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildiğinin altı çizildi.

Bu çerçevede, söz konusu yetki kapsamında ticaret müdürlüklerince marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyali, ürünlerin 1 Ocak 2019'dan incelemenin yapılacağı tarihi kapsayacak dönemdeki alış ve satış fiyatlarını içerecek şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeler, müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri ile Hal Kayıt Sistemine beyan edilen fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak ilgili defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri yetkilileriyle de iş birliğiyle denetim ve inceleme yapılması istendi. Aykırılık tespiti halinde ilgili firmanın savunmasını içerecek şekilde tespit tutanağı tutularak ortak çalışma yürüten Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talep edildi.

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